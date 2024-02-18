Herkese merhaba. Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda elmanın hikayesi ile karşınızdayım.

Faydaları saymakla bitmez, 100 gramında sadece 52 kalori bulunan, hem mistik, hem mitolojik, pek mübarek olan bu meyve, dünyada en çok tüketilen meyve olmanın haklı gururunu yaşıyor olsa da, elmadan yapılan tatlılar ve kurabiyeler de bu şöhretten nasibini alıyor.



ANAVATANI KAFKASLAR

Elma, gülgiller familyasının malus cinsinden olan ağaçlarının yenen meyvesidir. Her iki yarım kürenin ılıman iklim kuşağında yetişir. Çok eski çağlardan beri üretilen elma, aşılama yöntemiyle pek çok çeşide bürünerek çoğalabilmiştir . Elmanın anavatanı Anadolu'yu da içine alan Güney Kafkaslardır. Ekolojik şartların uygunluğu ve gen merkezi olması nedeniyle elma, yurdumuzun hemen her yerinde çok eski yıllardan beri yetiştirilmektedir. Fakat en uygun kültür merkezleri yabanisinin yayılma alanlarına parelel olarak Kuzey Anadolu'da bulunmaktadır. Kuzey Anadolu, Karadeniz kıyı bölgesi ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu yayları arasındaki geçit bölgeleri ve son yıllarda güneyde göller bölgesi elmanın önemli yetiştiricilik alanlarını oluşturmaktadır (Anonim, 2001). Dünya'da elma çeşitlerinin sayısı 6500'ü aşmaktadır. Türkiye'de ise bu sayı 460'ı bulmaktadır. Bunlar arasında kalite ve verim yönünden yüksek ve ticari anlamda yetiştiriciliği yapılanların sayısı çok azdır. En verimli elma çeşitleri Starking, Golden, Starkrimson, Gronny Smith, Starkspur, Beacon, Jonathan, Black Stoyman İmproved ve Amasya elmasıdır.







BESİN DEĞERİ YÜKSEK

Ülkemizde üretilen elma çeşitleri ise Starking, Golden, Starkrimson ve Amasya elmasıdır. İnsan sağlığı için çok faydalı olan elma, genellikle meyve olarak tüketilmekle birlikte sirke, şarap ve meyve suyu olarak da kullanılır. Ayrıca yemeklerde ve tatlılarda da sıkça kullanılır. Hoş kokulu ferahlık verici olmasının yanında besin değeri son derece yüksektir.



ELMANIN FAYDALARI

Yüksek lif içeriğine sahiptir.

Antioksidan kaynağıdır.

Vitamin ve mineral bakımından zengindir.

Bağırsakları çalıştırır.

Sindirim sistemini düzenler.

Ağız ve diş sağlığını korur.

Kolesterolü dengeler.

Yüksek tansiyonu düşürür.

Kan şekerini dengeler.

Kabızlığa iyi gelir.

Kanser riskini azaltır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Böbrek taşlarını düşürmeye yardımcıdır.

Cildi besler ve gençleştirir.

Uyku kalitesini artırır.







ELMA SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Elmanın sertliğini kontrol edin: Elmayı alın ve meyvenin küçük bir bölgesine hafifçe bastırın. Yüzeyi sağlam olmalı.

Elmayı görsel olarak inceleyin: Sertliğini kontrol ettikten sonra, kaliteyi anlayabilmek için elmanın tümünü dikkatlice inceleyin. Meyvenin üzerindeki bazı izler (küçük lekeler gibi) doğasından gelir ve kötü bir elmayı işaret etmez. Bununla birlikte, çürükleri olan veya bariz çürük belirtileri olan elmalar satın alınmamalıdır.

Elmanın rengine göz atın: Renk, en iyi gösterge olmasa da, elmayı seçerken yardımcı olabilir. Tam renkli elmalar bol miktarda güneş ışığını emerek güzel tatlar sunarlar.

Elmayı koklayın: Taze, kaliteli bir elma hoş bir aromaya sahip olmalıdır. Satın almadan önce mutlaka koklayın. Bu elmanın lezzeti hakkında size iyi bir fikir verecektir.







ELMALI TURTA

MALZEMELER

HAMUR İÇİN:

2 adet yumurta

250 gr margarin(eritilecek)

Yarım çay bardağı süt

8 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

5 su bardağı un

İÇİ İÇİN:

4 adet kırmızı elma

8 yemek kaşığı şeker

2 çay kaşığı tarçın

İsteğe bağlı çekilmiş ceviz

ÜZERİ İÇİN:

Pudra şekeri (piştikten sonra)

Yumurta sarısı

YAPILIŞI: Elmalı turtanın hamurunu yoğuracağınız kaba erittiğiniz margarin, yumurta, süt, şeker, kabartma tozu ve vanilyayı koyup bir kaşık yardımıyla hafif karıştırın. Daha sonra aldığı kadar un ekleyip kulak memesi kıvamında hamur elde edin. Hamur dinlenirken iç harcını hazırlayın. Elmaları soyup rendeleyin. Bir tencereye alıp şekeri ekleyin. Elmalar suyunu çekene kadar pişirin. Piştikten sonra ocaktan alın ve tarçını ekleyip karıştırın. Turtayı pişireceğimiz kabı hafif sıvı yağ ile yağlayın. Hamurun bir kısmını üst şeritleri için ayırın. Hamuru kabınıza yayın. Elma harcını hamurun üzerine yayın. Üstüne şeritleri yapın ve yumurta sarısı sürün. Elmalı turtayı 180 derece ısıtılmış fırında pişirin. (benim fırınım 180 derecede düşük kalıyor 200 de pişiriyorum). Turta piştikten sonra pudra şekeri serpin.

