Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün jöle konusunu masaya yatırıyoruz. Evde bulunan malzemeler ile bakalım jöle nasıl yapılıyor?



ŞEFFAF JÖLE



MALZEMELER

1 su bardağı su

1 çay kaşığı mısır nişastası

1 çay kaşığı şeker







YAPILIŞI: Bir bardak suyu şeker ekleyerek kısık ateşte karıştırın. Şekerler eridikten sonra mısır nişastası ekleyin. Malzemeler kaynayana kadar sürekli karıştırın. Nişastanın topaklanmamasına dikkat edin. Kaynayan karışımınız jöle kıvamına gelince buzdolabında 15-20 dakika bekletin. Soğuyan jöleyi meyvelerin üzerine dökün.

PÜF NOKTASI:

Meyvelerin kararmasını önlemek için uzun süre hava ile temas halinde bırakmayın. Özellikle muz, elma, armut gibi meyveler kısa sürede kararır ve tatları değişebilir. Bu yüzden meyveleri kullanmadan hemen önce hazırlamalısınız.



MEYVELİ VANİLYA JÖLESİ



MALZEMELER

4 yaprak jelatin

600 ml. süt

50 gr. toz şeker + 2 kaşık meyveler için

2 çay kaşığı vanilya

500 gr. kayısı

3 kaşık elma suyu

100 gr. ahududu

YAPILIŞI: Süt ve şekeri kısık ateşte karıştırarak kaynatın, ocaktan alıp vanilya ile karıştırın. Bu esnada soğuk suda 5 dakika beklettiğiniz jelatini elinizle süzüp sütün içine ekleyin ve eriyinceye kadar karıştırın. Kalıplara döküp buzdolabında 3 saat bekletin. İkiye bölünmüş kayısıları 2 kaşık su ve elma suyu ile birlikte yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirin. Ocaktan alıp ahududu ile karıştırın. Soğumaya bırakın. Kalıptan çıkardığınız jöle ve meyveli karışımı birlikte servis edin.



EV YAPIMI JÖLE



MALZEMELER

meyve

3 yemek kaşığı nişasta

Şeker

İstenilen

YAPILIŞI: İstenilen meyve blenderdan geçirilir. İki su bardağı meyveye bir litre su ilave edilir. İçine istenilen oranda şeker eklenir. 3 dolu yemek kaşığı nişasta da eklendikten sonra kaynatılıp istenilen kalıba dökülür. Ben kek kalıbı tercih ettim. Buzlukta en az iki saat bekledikten sonra ters çevrilerek kalıptan çıkarılır. Jöleyi kalıba dökmeden kalıbınızı ıslatmayı unutmayınız. Meyvelerin kararmasını önlemek için belli bir süre sonra kararıyor. Bunu C vitamini ile önleyebilirsiniz. Meyvenin kararan kısmına limon dökerseniz oksijenle teması kesilir ve kararma hızı yavaşlar. Yani meyvelerinizin kararmasını önlemek için limonlu suda bekletebilirsiniz. Limonu sevmiyorsanız portakal sürerek de kararmaların önüne geçebilirsiniz. Çünkü ihtiyacınız olan biraz asit ve vitamin.