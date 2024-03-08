İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına özel lezzetleri hazırlıyoruz. Ramazan ayı boyunca mutfaklarınızdan bereket, ailenizden neşe ve huzur eksik olmasın. Bu en mübarek ayda yapacağımız ibadetlerin kabul olmasını, ülkemiz ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugünlük bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile..



RAMAZAN PİDESİ



MALZEMELER

Bir paket maya (25gr.)

2 su bardağı ılık süt

Yarım tatlı kaşığı şeker

Yarım su bardağı ılık su

Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ

1 yemek kaşığı tuz

5. 5 su bardağı un







HAMURA ŞEKİL VERMEK İÇİN:

1 yemek kaşığı un

5-6 yemek kaşığı su

ÜSTÜNE SÜRMEK İÇİN:

1 adet yumurtanın sarısı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı süt

1 tatlı kaşığı yoğurt

Bolca susam

Çörek otu

YAPILIŞI: Hamur malzemeleri yoğrulur ve mayalanması için 40 dakika beklenir. Hamur iki-üç parçaya bölünür. Tezgaha un serpilir ve her parça unlanarak açılarak yağlanmış tepsiye konur. Bir kaseye un ve su konarak karıştırılır. Eller sürekli bu karışıma batırılarak, hamura kare veya baklava dilimi gibi şekil verilir. Bu işlem, pişerken şekillerin kaybolmaması için püf noktasıdır. Hamur yarım saat mayalanması için bekletilir ve şekil verilen kısımlara önceden yapılan işlem tekrar uygulanarak çatalla delikler oluşturulur. Üstüne sos sürülür ve susam, çörek otu serpilir. 200 derecedeki fırında pişirilir.



TAVAS BAKLAVASI



MALZEMELER

5 gr. tuz

2 adet yumurta

500 gr. un

İÇ MALZEMESİ:

700 gr. ceviz

250 gr. sıvı yağ

1 su bardağı su

ŞERBET MALZEMESİ:

1 lt. su

1200 gr. şeker

Yarım limon suyu

YAPILIŞI: Hamur kulak memesi yumuşaklığında yoğrulur. 40 parçaya ayrılarak yufkalar açılır. Bir tepsiye aralarına yağ sürülüp ceviz serpilerek, üst üste konur. Taş fırında 45 dakika pişirilir. Çıktıktan sonra şerbet üzerine dökülür ve dinlendirilir.



ÇİKOLATALI GÜLLAÇ



MALZEMELER

10 yaprak güllaç

7.5 su bardağı süt

1.5 su bardağı şeker

2 çorba kaşığı kakao

1.5 paket (80 gr'lık) çikolata

YAPILIŞI: Tencereye süt, şeker, kakao, vanilya ve çikolata alınır. Süt ısınıp çikolata eriyene kadar ocakta karıştırılır. 10 adet güllaç yaprağı, dörde bölünür. Büyük tepsi kullanacaksanız bölmenize gerek yok, bütün koyabilirsiniz. Toplamda üç güllaç yaprağı çikolatalı süt ile ıslatılıp üst üste dizilir. Üç adet tamamlandıktan sonra arasına ceviz, Hindistan cevizi, iri parçalanmış çikolata serpilir. Kalan dört güllaç, aralarına çikolatalı süt dökülerek üst üste dizilir. Bir saat dinlendirilir. İstenilen şekilde süslenip, dilimlenip servis edilir.