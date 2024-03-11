İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Sinop'a konuk oluyoruz. Kuzeyin incisi Sinop, deniz manzarasının yanı sıra kendine has yöresel lezzetleriyle de gönülleri fethediyor. Bakalım ramazan ayında Sinop'ta iftar sofralarını süsleyen lezzetler nelerden oluşuyor?



SİNOP İÇLİ TAVA



MALZEMELER

1 kg. hamsi

Yarım su bardağı kavrulmuş mısır unu

Kızartmak için yeteri kadar az sıvı yağ







PİLAVI İÇİN:

1 su bardağı pirinç

2 su bardağı su

1 kuru soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı dolmalık çam fıstığı

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı tuz

1 cimcik safran otu (isteğe bağlı)

Yarım çay kaşığı tarçın

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kuru nane

Yarım küçük demet maydanoz

YAPILIŞI: Pilav tenceresinde soğanı pembeleşinceye kadar kavurun. Fıstık, kuş üzümü ve tuz ekleyip biraz daha kavurup suyu ekleyin ve pişmesi için kapağını kapatın. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. O sırada maydanozu ince ince kıyın. Balıkları kılçıkları dahil ayıklayıp yıkayın. Süzdükten sonra tuzla şeklini bozmadan ovun. Mısır ununu bir tavada hafif kokusu gelene kadar az kavurun. Kavrulmuş mısır unuyla balıkların dışı, yani deri olan tarafını unlayın. Unlu tarafı alta gelecek şekilde kızartacağımız tavada, tavanın yanlarından merkezine doğru dizin. Pilav suyunu çekince karabiber, kuru nane, tarçın, safran otu ve maydanozu ekleyip karıştırın. Hamsilerin üstüne ekleyin. Yanlarda kalan hamsileri pilavın üstüne kapatıp boş kalan yerleri de pilav gözükmeyene kadar hamsiyle kapatın. Bunu yaparken unlu tarafı yukarıda olacak, pilava değmeyecek. Unlu tarafı kızarması için tavaya değecek. Kapatma işi bittikten sonra yiyeceğiniz zaman altını üstünü kızartıp servis edin.



SİRKELİ PIRASA



MALZEMELER

3 sap pırasa

1 adet orta boy soğan

1 adet yumurta

Yarım limon suyu

1 yemek kaşığı sirke

Tuz

Şeker

YAPILIŞI: Pırasaları yıkayıp temizledikten sonra küçük küçük doğrayın. Tencerenize bir çay bardağı kadar zeytinyağı koyup doğradığınız pırasaları ekleyin. Üzerine küp küp doğradığınız soğanları ekleyip yaklaşık 10-15 dakika kadar kavurun. Kavrulan pırasanın üzerine iki su bardağı sıcak su ilave edin. Tuzunu ve şekerini de ilave ettikten sonra kapağını kapatıp 30 dakika iyice pişirin. Yemek pişerken bir adet yumurtanın üzerine sirke ve limon suyu ekleyip çırpın. Pişen pırasaların suyundan biraz alıp yumurtanın kesilmemesi için yumurtanın üzerine dökün. Yumurta ılındıktan sonra yavaşça yemeğin içine akıtın. Beş dakika da bu şekilde pişirip yemeğinizi ocaktan alın. Soğuduktan sonra yemek servise hazırdır.



CEVİZLİ KULAK MANTISI



MALZEMELER

1 adet yumurta

Yeteri kadar un

Tuz

İÇİ İÇİN:

Kıyma

Maydanoz

Kuru soğan

Karabiber

Tuz

ÜZERİ İÇİN:

Tereyağı

Pul biber

Biber salçası

Dövülmüş ceviz

YAPILIŞI: Unu bir kaba alın ve içine bir yumurta kırın. Tuz ilave edip su ile yoğurun. Hamur kulak memesinden sert olduğunda yoğurmayı bırakın ve bezelere ayırın. Diğer taraftan kıymaya kuru soğan rendeleyin ve maydanoz doğrayın. Tuzu, karabiberi ve pul biberi ekleyerek karıştırın. Ayırdığınız bezeleri oklava yardımı ile 1 cm. inceliğinde açın. Hamurları kare şeklinde kesip kıymalı karışımı içlerine doldurun ve üçgen şeklinde katlayarak uçlarını iyice kapatın. Tencerede suyu kaynatın. Kaynayan suyun içerisine bir miktar tuz ilave edin ve mantıları bu suda haşlayın. Haşlayıp süzdüğünüz mantıları tepsiye alın. Bir tavada tereyağını eritin. İçine biber salçası ve pul biberi yakın ve mantının üzerinde gezdirin. Bol ceviz eşliğinde servis edin.