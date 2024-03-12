İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Aydın'a konuk oluyoruz. Ege Bölgesi'nin en önemli şehirlerinden biri olan Aydın, zengin mutfak kültürüyle dikkat çekiyor. Tarih boyunca pek çok imparatorluğa ev sahipliği yapan Aydın, aynı zamanda turistik bir şehir olduğu için, mutfak kültüründe çeşitlilik ön plana çıkıyor. Denize yakınlığı sebebiyle; kentte balık, incir, zeytinyağı ve sebze üretimi de, kullanımı da oldukça gelişmiş. Ayrıca değişik sebzelerden yapılan sosları da çok ünlü. Bunların en meşhuru ise; patlıcan ve biberden yapılan tarator. Bununla birlikte zeytinyağlı yemekler ve mezeler konusunda çeşitli tarifler sunan Aydın mutfağı, göreceli olarak İzmir mutfağıyla da benzerlikler taşıyor.



ÇİNE KÖFTESİ



MALZEMELER

500 gram yağlı kıyma

1 adet orta boy soğan

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı su

3 dilim ekmek içi







YAPILIŞI: İlk olarak kıymayı geniş ve büyük bir kase içerisine alın. Kıymaya karbonatı ekleyip arada bir elinizi suyla ıslatıp iyice yoğurun. Yoğurmuş olduğunuz kıymayı bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün buzdolabından çıkardığınız kıymaya tuz ve rendelenmiş soğanı ekleyip yoğurun. Daha sonra ekmek içini de kıymaya ekleyerek buzdolabında 2 saat bekletin. Daha sonra köfte hamurundan parçalar alarak elinizle şekil verin ve bol yağın içinde kızartın.



ÇİNGENE SALATASI



MALZEMELER

1 kase dolusu lor peyniri

1 adet salatalık

1 adet domates

2 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

3-4 adet taze soğan

1 adet küçük boy kuru soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI: Salatalık malzemelerinin tamamını doğrayıp üzerine lor peynirini elinizle ufalayarak dağıtın. Tuzu ve zeytinyağını ekleyip güzelce harmanlayıp sahurda servis edin.



PAŞA BÖREĞİ



MALZEMELER

500 gr. un

3 adet büyük yumurta

Yeterince su

Tuz

İÇ MALZEMESİ İÇİN:

250 gr. kıyma

Yarım demet maydanoz

1 iri boy kuru soğan

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı toz biber

Tuz

ÜZERİ İÇİN:

500 gr. süzme yoğurt

3-4 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

KIZARTMAK İÇİN:

1 su bardağı sıvı yağ

HAŞLAMAK İÇİN:

2–3 su bardağı su

Tuz



YAPILIŞI: Tüm hamur malzemelerini yumuşak bir hamur olana kadar yoğurup 15 dakika kadar üzerini kapatıp dinlendirin. Hamur dinlendikten sonra ceviz büyüklüğünde bezeler alarak tavanızın büyüklüğüne göre açın. Yufkaların her birini arkalı önlü tavada kızartın. Bol yumurtalı olduğu için puf puf olacaktır. Ardından başka bir tavada kıymayı kendi suyunu çekene kadar kavurun. İnce kıyılmış soğanı da ilave ederek kavurmaya devam edin. Daha sonra ince kıyılmış maydanozu ve diğer baharatları da ekleyerek tavayı ocaktan alın. Yufkaların sığacağı genişçe bir tavada suyu ve tuzu kaynatın. Kaynayan suya kızarmış olan yufkayı koyun ve suda bir dakika boyunca haşlayıp servis tabağına alın. Üzerine hazırlamış olduğunuz kıymalı harçtan yayın. Bu işlemi tüm yufkalar ve harç bitene kadar üst üste koyarak yapın. En üstüne hazırladığınız yoğurdu dökün ve üzerine kırmızı biberli tereyağlı sos yapıp dökün. Böreği dilimleyerek servis edin.