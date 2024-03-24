İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Niğde'ye konuk oluyoruz. Orta Anadolu'da yer alan Niğde, önemli bir tarihe sahiptir. Ayrıca tüm bölgelere önemli bir geçiş yeridir.

Mersin ve Adana gibi zengin bir mutfağa sahip bu iki şehre olan yakınlığı Niğde'ye gastronomi bakımından da etkisi olmuştur.







PİRİNÇLİ ELMA DOLMASI

MALZEMELER

8 adet orta boy Niğde elması

1 çay bardağı pirinç

Yarım çay bardağı kıyma

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

5 yemek kaşığı toz şeker

Tuz

YAPILIŞI: Elmaların kabukları soyulur. Şekilleri bozulmadan sap kısmından başlanarak elmalar parçalanmadan oyulur. Elmalar kararmasın diye limonlu suya konur. Ayrı bir kapta yıkanmış pirinç, kıyma, yağ ve tuz harmanlanır. Çay kaşığı yardımı ile elmaların oyuk kısmına dikkatlice doldurulur. Tencereye dizilir. Üstüne toz şeker serpilerek suyu ayarlanır. Pirinçler açılıncaya kadar kısık ateşte pişirilir.







DİTME

MALZEMELER

0.5 kg. ditmelik asma yaprağı

250 gr. orta yağlı kuzu kıyma

1 kg. soğan

1 çay bardağı ince bulgur veya pirinç

1 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, pul biber, limon

YAPILIŞI: Ditme ılık suda bekletilerek tuzdan temizlenir. Bir tencereye tereyağı konularak eritilir ince bir şekilde doğranan soğanlar pembeleşinceye kadar tereyağında çevrilir. Sonra üzerine kıyma ilave edilir. Kıyma rengini değiştirene kadar kavurulur. Sonra ditme, limon suyu, pul biber, tuz, bulgur veya pirinç ve bir miktar da su eklenerek hep birlikte kısık ateşte pişmeye bırakılır. Pişme işlemi tamamlandıktan sonra bir süre dinlendirilir ve sonra sıcak servis edilir.







MAZAKLI KÖFTE

MALZEMELER

500 gram yağsız kıyma

1.5 su bardağı köftelik bulgur

1 su bardağı irmik

2 yumurta

1 bağ maydanoz

Diyar kuru nane, karabiber, pul biber

1 yemek kaşığı salça

1 baş kuru soğan (rendelenmiş)

Tuz

1 baş kuru soğan

1 yemek kaşığı salça

kuru nane

Tereyağı

Sıcak su

YAPILIŞI: Köftelik malzemeler karıştırılıp iyice yoğurulur. Kıvamını anlamak için küçük bir kaba sıcak su konup az limon damlatılıp içine bir iki tane köfte konup pişirilerek dağılıp dağılmadığına bakılır. Sonra arada elimiz ıslatılarak fındık büyüklüğünde köfteler yuvarlanarak hazırlanır. Ayrı bir tencerede ince doğranmış kuru soğan ve tereyağı kavurulur. Üzerine salça eklenir ve kuru nane katılır. Kaynamış su ilave edilip sonra da suyun içine köfteler atılır. 15 dakika kadar köfteler pişene kadar kaynatılır.







AYVA BORANASI

MALZEMELER

3 çorba kaşığı katı yağ

200 gr. kuşbaşı kuzu eti

1 su bardağı pekmez

4 su bardağı su

Tuz

YAPILIŞI: Yağı bir tencerede eritin. Yağ kızınca, etleri verdikleri suyu çekinceye kadar kavurun. Suyu ekleyip bir taşım kaynatın. Köpüğünü alın. Kapağını kapatıp, ateşi kısarak yaklaşık 30 dakika pişirin. Ayvaları, kabuklarını soyup ikiye bölün. Çekirdek yataklarını alıp, dilimleyin. Ayva dilimlerini pişen etlere katın. Pekmezi ekleyip karıştırın. Tuzunu ayarlayın, yumuşayıncaya kadar orta ateşte yaklaşık 20 dakika pişirin. Ateşten alıp, sıcak olarak servis yapın.







SARIĞI BURMA

MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

1 su bardağı yoğurt

2 adet yumurta

1 buçuk çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı ılık su

1 yemek kaşığı sirke

Tuz

5.5-6 su bardağı un

1.5 çay kaşığı kabartma tozu

İÇİ İÇİN:

Ceviz içi

HAMURU AÇMAK İÇİN:

Yarım kg. nişasta

ŞERBETİ İÇİN:

3.5 su bardağı su

3.5 su bardağı şeker

Yarım limon suyu

ÜZERİ İÇİN:

150 gr. margarin

YAPILIŞI: Şerbeti için, 3.5 su bardağı su ve 3.5 su bardağı şeker tencerede kaynatılır indirmeye yakın içine limon suyu eklenir. Hamur malzemeleri ile yumuşak bir hamur yoğurulur yarım saat kadar oda sıcaklığında dinlendirilir iki ceviz büyüklüğünde parçalar alınarak her iki parça da çay fincanı büyüklüğünde açılarak, arasına bolca nişasta serpilerek üst üste koyularak önce merdane ile daha sonra oklava ile mümkün olduğunca ince açabildiğiniz kadar açılır. Açılan yufka ortadan ikiye bölünerek önce bir yarısına daha sonra diğerine ceviz serpilir. Oklavaya dolayarak büzülür ve tepsiye dizilir. Sonra margarin eritilerek üzerinde gezdirilir. Orta ateşteki fırında kızarıncaya kadar pişirilir. Şerbetini tatlı soğuduktan sonra sıcak olarak dökülür. Şerbeti ocaktan indirdikten sonra beş dakika kadar bekletip ilk sıcaklığının geçmesini sağlayın ve sonra dökün. 1.5-2 saat dinlenmeye bırakılır.