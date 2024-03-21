İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Yalova'dayız. Yalova, bulunduğu iklim ve coğrafyanın tarıma elverişli olması nedeniyle her türlü sebze ve meyve çeşidinin yetiştirildiği bereketli topraklara sahip sayılı illerimizden biridir. Ülkemizin batısında yer alan Yalova, bulunduğu coğrafi konumu itibariyle yoğun göç aldığından, göç ederek gelenlerin kendi yöresel kültürlerini yaşatma isteği nedeniyle ortaya çıkmıştır. Çerkezler, Boşnaklar, Gürcüler, Tatarlar, Lazlar ve daha birçok etnik grup, bu verimli topraklarda hayatlarını idame ettirdiğinden Yalova'da zengin bir yemek kültürü oluşmuşdiyebiliriz. Bugün sizlere Yalova mutfağı denilince akla gelen en lezzetli tarifleri hazırladık. Umarım beğenirsiniz.
YALOVA ÇORBASI
MALZEMELER
400 gr. lahana yaprağı
1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
1/2 su bardağı iri bulgur
1 adet kuru soğan
2 yemek kaşığı biber salçası
50 gr. yağ
Tuz
Karabiber
1.5 litre kemik suyu
4 yemek kaşığı sirke
ÜZERİ İÇİN:
Sumak
Pul biber
YAPILIŞI: Tencereye yağı koyup üzerine soğanı doğrayın. Lahanaları oldukça ince ama uzun olmayan şekilde doğrayın. Soğan biraz kavrulunca üzerine salçayı ekleyip bir-iki dakika kavurun, üzerine haşlanmış yeşil mercimeği ekleyin. Lahanayı ve et suyunu ekleyip en son bulguru ilave edin. Tuz, karabiber ve sirkeyi ilave edip orta ateşe alarak bulgur ve lahana yumuşayıncaya kadar pişirin. Yaklaşık 30 dakika sonra servise sunabilirsiniz.
KÖFTELİ BAMYA
MALZEMELER
750 gram bamya
3 adet domates
2 adet soğan
4 yemek kaşığı zeytinyağı
2 çorba kaşığı limon suyu
500 gram kıyma
Tuz
Karabiber
Kimyon
Pul biber
YAPILIŞI: Köfte için; kıymaya pul biber, karabiber, kimyon, tuz ekleyip yoğuruyoruz. Daha sonra da misket büyüklüğünde köfteler yapıp bir kenarda bekletiyoruz. Bir tencereye zeytinyağını koyuyoruz, yemeklik doğradığımız soğanı yağda kavuruyoruz. Daha sonra üzerine doğradığımız biberleri ve domatesleri de ekliyoruz. Temizlediğimiz bamyalara limon suyunu katıp tencereye alıyoruz. Birkaç dakika sonra köfteleri ekliyoruz. Köfteler kendini toparlayınca tuzu ekleyip bir kez daha karıştırıp pişmeye bırakıyoruz.
MİLFÖYLÜ YALOVA KEBABI
MALZEMELER
20 gr. kaşar peyniri
150 gr. kemiksiz kuzu eti
1 adet orta boy domates
1 diş sarımsak
1 adet sivri biber
2 adet taze soğan
50 gr. soya sosu
2 adet defne yaprağı
60 gr. milföy hamuru
Yeteri kadar tuz
Yeteri kadar kimyon
Yeteri kadar karabiber
YAPILIŞI: Kemiksiz kuzu eti jülyen usulü doğranır. Teflon bir tavada yağsız sote edilir. Et, suyunu çekince tereyağı ilave edilir. Soğan, biber ve domates de jülyen doğranarak ete ilave edilir. Diğer malzemeler de ilave edilerek yavaş ateşte iyice demlendirilir. Milföy yuvarlak tabak biçiminde açılır, kıyısı kıvrılarak fırında pişirilir. Piştikten sonra servis tabağına alınarak sote yapılmış kebap milföyün içine konulur, üzerine kaşar serpilip servis edilir.