İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Yalova'dayız. Yalova, bulunduğu iklim ve coğrafyanın tarıma elverişli olması nedeniyle her türlü sebze ve meyve çeşidinin yetiştirildiği bereketli topraklara sahip sayılı illerimizden biridir. Ülkemizin batısında yer alan Yalova, bulunduğu coğrafi konumu itibariyle yoğun göç aldığından, göç ederek gelenlerin kendi yöresel kültürlerini yaşatma isteği nedeniyle ortaya çıkmıştır. Çerkezler, Boşnaklar, Gürcüler, Tatarlar, Lazlar ve daha birçok etnik grup, bu verimli topraklarda hayatlarını idame ettirdiğinden Yalova'da zengin bir yemek kültürü oluşmuşdiyebiliriz. Bugün sizlere Yalova mutfağı denilince akla gelen en lezzetli tarifleri hazırladık. Umarım beğenirsiniz.









YALOVA ÇORBASI



MALZEMELER

400 gr. lahana yaprağı

1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

1/2 su bardağı iri bulgur

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı biber salçası

50 gr. yağ

Tuz

Karabiber

1.5 litre kemik suyu

4 yemek kaşığı sirke

ÜZERİ İÇİN:

Sumak

Pul biber

YAPILIŞI: Tencereye yağı koyup üzerine soğanı doğrayın. Lahanaları oldukça ince ama uzun olmayan şekilde doğrayın. Soğan biraz kavrulunca üzerine salçayı ekleyip bir-iki dakika kavurun, üzerine haşlanmış yeşil mercimeği ekleyin. Lahanayı ve et suyunu ekleyip en son bulguru ilave edin. Tuz, karabiber ve sirkeyi ilave edip orta ateşe alarak bulgur ve lahana yumuşayıncaya kadar pişirin. Yaklaşık 30 dakika sonra servise sunabilirsiniz.









KÖFTELİ BAMYA



MALZEMELER

750 gram bamya

3 adet domates

2 adet soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı limon suyu

500 gram kıyma

Tuz

Karabiber

Kimyon

Pul biber

YAPILIŞI: Köfte için; kıymaya pul biber, karabiber, kimyon, tuz ekleyip yoğuruyoruz. Daha sonra da misket büyüklüğünde köfteler yapıp bir kenarda bekletiyoruz. Bir tencereye zeytinyağını koyuyoruz, yemeklik doğradığımız soğanı yağda kavuruyoruz. Daha sonra üzerine doğradığımız biberleri ve domatesleri de ekliyoruz. Temizlediğimiz bamyalara limon suyunu katıp tencereye alıyoruz. Birkaç dakika sonra köfteleri ekliyoruz. Köfteler kendini toparlayınca tuzu ekleyip bir kez daha karıştırıp pişmeye bırakıyoruz.



MİLFÖYLÜ YALOVA KEBABI



MALZEMELER

20 gr. kaşar peyniri

150 gr. kemiksiz kuzu eti

1 adet orta boy domates

1 diş sarımsak

1 adet sivri biber

2 adet taze soğan

50 gr. soya sosu

2 adet defne yaprağı

60 gr. milföy hamuru

Yeteri kadar tuz

Yeteri kadar kimyon

Yeteri kadar karabiber

YAPILIŞI: Kemiksiz kuzu eti jülyen usulü doğranır. Teflon bir tavada yağsız sote edilir. Et, suyunu çekince tereyağı ilave edilir. Soğan, biber ve domates de jülyen doğranarak ete ilave edilir. Diğer malzemeler de ilave edilerek yavaş ateşte iyice demlendirilir. Milföy yuvarlak tabak biçiminde açılır, kıyısı kıvrılarak fırında pişirilir. Piştikten sonra servis tabağına alınarak sote yapılmış kebap milföyün içine konulur, üzerine kaşar serpilip servis edilir.