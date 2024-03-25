Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Çanakkale'deyiz. Destansı ve tarihi olaya ev sahipliği yapan Çanakkale denince akla ilk olarak köklü, kocaman bir kültür deryası, doğa harikası boğazıyla, her adımınızda yepyeni şeyler öğrendiğiniz bir şehir geliyor. Ama bu şehri sayfalarca anlatmak yerine size zengin mutfak kültüründen ve enfes yöresel lezzetlerden bahsedebiliriz. Bugünlük benden bu kadar. Hayırlı iftarlar.



MELKİ



MALZEMELER

2 kg. melki mantarı

4 adet soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay bardağı zeytinyağı

5 su bardağı su









YAPILIŞI: Melki 5–6 kez yıkanıp, bıçakla soyulduktan sonra doğranır. İnce kıyılmış soğan, zeytinyağında pembeleştirildikten sonra salça, melki, tuz ve su ile 30 dakika pişirilir.



BASMA HELVA



MALZEMELER

750 gr. un

500 gr. şeker

100 gr. ceviz içi

150 ml. zeytinyağı

1 su bardağı su

1 fincan su









YAPILIŞI: Zeytinyağı geniş bir tavaya konularak kızdırılır. Yağ kızdığında, 1 fincan soğuk su eklenerek kapağı kapatılır ve 5–10 dakika süreyle kaynamaya bırakılır. Sürenin bitiminde un koyularak kısık ateşte unun rengi koyulaşana kadar sürekli karıştırılarak, yaklaşık 30 dakika kavrulur. Kavrulma işleminin son 10 dakikasında ceviz içi de ilave edilir. Ayrı bir kapta şeker ve 1 su bardağı su kaynatılarak koyulaşmaları sağlanır. Koyulaşan şerbet soğumaya bırakılır. Kavrulmakta olan diğer malzemelerin üzerine bu soğutulmuş şerbet dökülür. Tahta kaşıkla çok seri şekilde –buharının kaçmasına izin verilmeden 2 dakika süreyle karıştırılır. Sürenin sonunda karışım bir tepsiye dökülerek, sıcak haldeyken elle bastırılır ve soğumaya bırakılır.



BÖRÜLCE KÖFTESİ



MALZEMELER

1 su bardağı börülce

1 adet soğan

1 adet domates

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı un

Yarım demet maydanoz

Yarım demet nane

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı acı pul biber

2 çay kaşığı tuz

1.5 su bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI: Börülce, aldığı kadar suyla orta ateşte 1 saat haşlandıktan sonra süzülür. Bir kapta börülce, nane, yumurta, ince kıyılmış maydanoz, rendelenmiş soğan ve domates ile karabiber, kekik, pul biber, tuz, un yoğurularak, harç elde edilir. Bir tavada zeytinyağı kızdırılır. Harçtan 1 yemek kaşığı malzeme alınarak, kızdırılmış zeytinyağına koyulur. Yayvanlaşması için üstüne kaşıkla bastırılır. Pembeleştiğinde altüst edilerek pişirilir ve servis edilir.