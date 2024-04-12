Bugün, mübarek Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü evinize gelecek misafirlerinize uygun iki tarife yer veriyorum. Bugünlük benden bu kadar. Hepinize sevdikleriniz ve aileniz ile beraber geçireceğiniz huzurlu ve sağlıklı bir Ramazan Bayramı diliyorum. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu bereketli sofralarda buluşabilmek dileği ile. Sevgi ve selamlarımla...







KÖZLENMİŞ BİBER VE DOMATES ÇORBASI

MALZEMELER

2 adet közlenmiş kırmızı biber

3 adet közlenmiş domates

1.5 su bardağı soğuk süt

1.5 litre su

3 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

YAPILIŞI: Közlenmiş biberler ve domateslerin kabukları soyulup, kesme tahtasında küçük küpler şeklinde doğranır. Çorba tenceresine yağlar konulup ısıtılır. Un eklenip kokusu çıkana dek kavrulur. Sonra doğranmış domates ve biberleri döküp, 2 dakika daha kavuruyoruz. Üzerine soğuk sütümüzü döküp topaklanmaması için hızlıca karıştırıyoruz. Soğuk suyumuzu da döküp, ara ara karıştırarak orta ateşte kaynamaya bırakıyoruz.







SEBZELİ ŞEHRİYE PİLAVI EŞLİĞİNDE KUZU İNCİK

MALZEMELER

4 adet kuzu incik

1 yemek kaşığı tereyağı

PİLAV İÇİN:

2 su bardağı şehriye

2.5 su bardağı su

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kaşık tereyağı

1 kırmızı biber

1 yeşil biber

1 soğan

Tuz

YAPILIŞI: Kuzu incikler bir tencereye alınır. Kısık ateşte suyunu salıp çekene kadar yaklaşık bir saat pişirilir. Suyunu tamamen çekince bir kaşık tereyağı konulup etler kavurur gibi kızartılır. Pilav için; zeytinyağıyla minik minik doğranan sebzeler ve şehriyeler, rengi koyulaşana kadar kısık ateşte kavrulur. Tuzunu ve suyunu verip kaynayınca altı kısılıp pişmeye bırakılır. Pişen pilavın içine bir kaşık tereyağı koyulup kapağı kapatılır.







KALBURABASTI

MALZEMELER

2 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

1 kase ceviz içi

ŞERBET İÇİN:

3 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

3 damla limon suyu

YAPILIŞI: Zeytinyağı ve yoğurdu çırpıyoruz. Kulak memesi kıvamına gelecek kadar un ekliyoruz. Kabartma tozu ve vanilyayı ekliyoruz. Avuç içinde açıp ortasına bir çay kaşığı ceviz içi koyuyoruz. Rendenin iri tarafının üstünden geçirerek rulo şeklinde sarıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Şerbeti hazırlıyoruz. Kalburabastılar fırından çıkınca soğumasını bekliyoruz. Şerbet ılık haldeyken, ılık tatlının üzerine dökerek şerbeti çekmesini bekliyoruz.