Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda, mübarek Ramazan Bayramının ilk günü aileniz ve misafirlerinize uygun tariflere yer veriyorum. Hepinizin şahane bir bayram geçirmenizi temenni eder, aileniz ve sevdiklerinizle birlikte daha nice bayramlar yaşamanızı Allah'tan diliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşmak dileğiyle...



ŞEHRİYE PİLAVI EŞLİĞİNDE KUZU İNCİK



MALZEMELER

4 adet kuzu incik

1 yemek kaşığı tereyağı

PİLAV İÇİN:

2 su bardağı şehriye

2.5 su bardağı su

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kaşık tereyağı

Tuz









YAPILIŞI: Kuzu incikleri tencereye alıyoruz, kısık ateşte suyunu salıp çekinceye kadar pişiriyoruz. Suyunu tamamen çekince bir kaşık tereyağı ekleyip etleri kavurur gibi kızartıyoruz. Pilav için; şehriyeleri, zeytinyağında rengi koyulaşana kadar kısık ateşte kavuruyoruz. Tuzunu ve suyunu ekliyoruz, kaynayınca ocağı kısıp pişmeye bırakıyoruz, altını kapatıp tereyağını ekliyoruz. Etleri pilavın üzerine koyarak servis ediyoruz.



ŞEKERSİZ KOMPOSTO



MALZEMELER

1'er çay bardağı kuru üzüm

Kuru kayısı

Yaban mersini

Kuru siyah üzüm

6-7 adet erik

1 adet elma

3 adet karanfil

YAPILIŞI: Elmaları küçük küçük doğruyoruz. Kuru malzemeleri yıkıyoruz, üzerini geçecek kadar su ekleyip ocağa alıyoruz. Kaynamaya başladıktan beş dakika sonra elma ve erikleri ekliyoruz.



KAKAOLU ŞEKERPARE



MALZEMELER

1 çay bardağı irmik

2 adet yumurta

1 çay bardağı pudra şekeri

Yarım çay bardağı sıvı yağ

100 gr. tereyağı veya margarin

3 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

ŞERBETİ İÇİN:

3 su bardağı su

4 su bardağı şeker

2 dilim limon

1 adet kabuk tarçın

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi yoğurup yumuşak kıvamda bir hamur elde ediyoruz. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parça alıp yuvarlıyoruz. Fırından çıktıktan sonra ılık şerbetimizi döküyoruz.