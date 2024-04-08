İdilika'nın Mutfağı'nın iftar sofrasında bugün Denizli mutfağına konuk oluyoruz. Beni etkileyen, leziz mi leziz Denizli yemeklerini sizlerle paylaşıyorum. Bugün sizler için Tavas usulü etli kuru dolma, et ve nohutla yapılan etli top tarhana çorbası, çağla dövmesi, Tavas baklavası ve mısır unlu, kuyruk yağlı leğen böreğinin tariflerini veriyorum. Umarım beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...



LEĞEN BÖREĞİ



MALZEMELER

500 gr. kırmızı et

4 adet orta boy soğan

1 çay bardağı bulgur

Sızdırılmış kuyruk yağı

1.5-2 kg. mısır unu

Karabiber

Kimyon

Tuz

Pul biber







YAPILIŞI: Soğanlar ince ince doğranır, yeteri kadar sıvı yağda pembeleşinceye kadar kavrulur. Küçük kuşbaşı doğranmış etler soğanlara eklenir. Etler suyunu saldığında bulgur ilave edilir. Hep birlikte suyunu çekinceye kadar kısık ateşte pişirilir. Suyunu çektikten sonra da içine baharatlar katılır. Diğer taraftan mısır unu, az az soğuk su ilave edilerek yoğrulur. Cıvık olmayacak, açılacak kıvamda olacak ve ele yapışmayacak bir hamur elde edilir. İçine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave edilir. Hamur ikiye bölünür. Orta boy yuvarlak fırın tepsisine sıvı yağ sürülür, bir adet hamur elle tepsiye yayılır. Üzerine etli harç konur, Diğer hamur oklavayla açılarak etli harcın üzerine kapatılır. Oklavanın ucu ıslatılıp hamurda delikler açılır. Deliklerin içine kuyruk yağı konur. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirilir. Pişerken fırının kapağı iki-üç kere açılıp böreğin üzerine sızdırılmış kuyruk yağı sürülür.



ETLİ TOP TARHANA ÇORBASI



MALZEMELER

3 adet top tarhana

1 su bardağı nohut

400 gr. yağlı et

4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: Tarhana ve nohut ıslatılır. Bir tencereye ıslatılmış tarhana, nohut ve et konup üç saat kadar kaynatılır. Salça, sarımsak ve tuz ilave edilerek bir taşım daha kaynatıldıktan sonra ocağın altı kapatılıp sıcak olarak servis edilir.



TAVAS BAKLAVASI



MALZEMELER

500 gr. un

2 adet yumurta

5 gr. tuz

İÇ MALZEMESİ:

700 gr. ceviz

250 gr. sıvı yağ

1 su bardağı su

ŞERBET MALZEMESİ:

1 lt. su

1200 gr. şeker

Yarım limon suyu

YAPILIŞI: Una yumurta ve tuz eklenir, kulak memesi yumuşaklığında yoğrulur. Hamur 40 parçaya ayrılarak yufkalar açılır. Bir tepsiye aralarına yağ sürülüp ceviz serpilerek üst üste konur. Taş fırında 45 dakika pişirilir. Çıktıktan sonra üzerine şerbet dökülür ve dinlendirilir.