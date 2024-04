İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Muş'tayız. Oldukça zengin bir mutfağa sahip olan ülkemizin her ilinin olduğu gibi Muş'un da kendine özgü lezzetleri vardır. Hayvancılığın gelişmiş olmasından dolayı et yemeklerinin ayrı bir yeri vardır. Et yemeklerine bol baharatlar eşlik eder ve gelen ziyaretçileri lezzet yolculuğuna davet eder. Et yemeklerinin yanı sıra Muş dağlarında yetişen otlar da Muş mutfağında önemli bir yer tutar.



KIRKÇİKLİ KELEM DOLMASI



MALZEMELER

1 büyük baş lahana

500 gr. yağlı kıyma

400 gr. ince bulgur

1 yemek kaşığı reyhan

1 tatlı kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı tuz







SALATA HARCI:

1 kg. domates

300 gr. yeşil biber

İki büyük baş soğan

1 tatlı kaşığı reyhan

Pul biber

Karabiber

1 tatlı kaşığı domates salçası

Tuz ve lahana sapları

YAPILIŞI: Lahanalar haşlanır. Bulgur, kıyma, tuzla güzelce yoğrulur. Yavaş yavaş su ilave edilerek kıvama gelinceye kadar yoğrulur. Serçe parmağı büyüklüğünde küçük küçük sarılır. Tencerenin 4 parmak genişliğinde dolacak kadar doldurulur. Salata malzemeleri çoban salatası şeklinde doğranıp, baharatları eklenir, sarmalara kat kat ilave edilir ve pişirilmeye bırakılır. Dolmalar piştikten sonra zevke göre tereyağı veya pul biberli yağ ve yoğurt eklenerek servis edilir.



HAFTA DİREĞİ



MALZEMELER

1 kg. yağsız kıyma

750 gr. ince bulgur

1 kg. kuru soğan

250 gr. yağlı kıyma

1 demet maydanoz

1 yemek kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı







YAPILIŞI: Kıyma, yumurta ve tuz yoğrulur. Daha sonra bulgur ilave edilir ve özleşene kadar yoğrulur. Soğanlar küçük bir şekilde doğranır ve kıyma ile suyunu çekene kadar tereyağı ile kavrulur. Daha sonra baharatlar ilave edilir ve soğumaya bırakılır. Ceviz büyüklüğünde ince bir şekilde açılır, iç harcı ilave edilerek kapatılır. 2 su bardağı su ve 1 tatlı kaşığı tuz ile kaynar suya köfteler atılır. Tuzlu suda 20-30 dk pişirildikten sonra tabaklara konulur. Üzerine tereyağı dökülerek servis yapılır.



TETER HELVASI



MALZEMELER

5 dilim esmer köy ekmeği

2 su bardağı pekmez

1 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı tereyağı

SERVİSİ İÇİN:

1/2 su bardağı ince çekilmiş fındık içi

3 yemek kaşığı kaymak

YAPILIŞI: 5 dilim esmer köy ekmeğini, büyüklüklerine göre üç ya da dört eşit parçaya bölün ve ısıya dayanıklı bir fırın kabına dizin. 2 su bardağı pekmezi, 1 su bardağı sıcak suyu ve 2 yemek kaşığı tereyağını sırasıyla geniş tabanlı bir tencereye aktarın. Tereyağı eriyene kadar orta ateşte kaynatın. Kaynattığınız pekmezi, fırın kabına yerleştirdiğimiz ekmek dilimlerinin üzerine gezdirin. Servis etmeden önce 1/2 su bardağı ince çekilmiş fındık içini serpiştirin. Servis tabağına aldığınız ekmek dilimlerini kaymakla süsleyerek bekletmeden servis edin.