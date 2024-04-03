İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Kilis'teyiz. Kilis mutfağı, kendine has yemekleriyle zengin bir yapıya sahiptir. Yemeklerin temelini et ve bulgur oluşturur, sebze ağırlıklı yemekler de mevsimine uygun olarak yapılır. Kilis mutfağı, Türk ve Halep mutfağı özelliklerini yansıtır. Ön planda yağlı, baharatlı yemekler olduğu gibi zeytinyağlı yemekler de vazgeçilmez türlerindendir. Yörede yetiştirilen yüksek kaliteli zeytinlerden elde edilen zeytinyağı, her Kilislinin mutfağında bulunan vazgeçilmez bir besin malzemesidir.









KÖLÜK AŞI



MALZEMELER

1 su bardağı mercimek

1 su bardağı köftelik bulgur

1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber

Göz kararı tuz

Göz kararı su

1 su bardağı sızma zeytinyağı

YAPILIŞI: Öncelikle tencereye yıkanmış mercimek ve bulguru koyuyoruz. Üzerini geçecek kadar su ekliyoruz. İçine toz biber ve tuzu ilave edip pişiriyoruz. Çorbadan daha katı bir kıvam elde ediyoruz... Tavaya zeytin yağımızı koyuyoruz. Isınan yağı kölük aşımızın içine döküyoruz ve karıştıra karıştıra zeytinyağını kölük aşına yediriyoruz.









KİLİS TEŞRUBE



MALZEMELER

Kuşbaşı doğranmış kuzu veya dana eti

2 adet yemeklik doğranmış soğan

2 adet doğranmış biber

2 adet yemeklik doğranmış domates

1 çorba kaşığı biber salçası

1 çorba kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

6 su bardağı sıcak su

2 adet iri doğranmış patlıcan

2 adet küp doğranmış tırnak pide

Sarımsaklı yoğurt

YAPILIŞI: Öncelikle doğradığımız soğanları ve biberleri tereyağında kavuruyoruz. Üzerine etleri koyup suyunu salıp çekene kadar kavuruyoruz. Salçaları ve domatesi ilave edip biraz daha kavurup, sıcak suyu, tuzu ve karabiberi ilave edip düdüklü tencerede etler yumuşayana kadar pişiriyoruz. Suyunu çok koymamızın sebebi, pideleri yemeğin suyu ile ıslatacak olmamız. Yemeğimiz pişerken patlıcanları az yağda kızartıyoruz. Yemeğimiz piştiğinde patlıcanları ilave edip biriki taşım kaynatıyoruz. Pideleri doğrayıp servis tabağına alıyoruz. Üzerine yemeğin suyundan koyup sarımsaklı yoğurdu gezdiriyoruz.



KÜBBÜLMÜŞVİYYE



MALZEMELER

Üç su bardağı köftelik bulgur

300 gr. yağsız ve sinirsiz koyun veya dana eti kıyma

300 gr. koyun gömlek yağı

1 adet soğan

1/2 kase ceviz içi

1 tatlı kaşığı tarçın

2 çorba kaşığı nane

Karabiber

Tuz

Tatlı toz kırmızı biber

YAPILIŞI: Bulgurun üzerine soğanı küçük parçacıklar halinde doğruyoruz. Nane, kırmızı biber ve tuz ekliyoruz. Biraz yoğurduktan sonra yağsız eti de ilave edip, sakız kıvamına gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyoruz. Diğer yandan küçük bir tepsiye iç yağını ufak ufak doğruyoruz. Sakız gibi olana kadar sıcak su yardımı ile yoğuruyoruz. Yoğrulmuş iç yağına tuz, karabiber, kırmızı biber, nane, ceviz içi ve tarçın ekliyoruz. Küçük parçalara ayırıyoruz. Sıkıp içli köfte şeklinde hatta biraz daha büyük oyuyoruz. İçine hazırlanmış olan bir badem büyüklüğündeki iç yağından koyuyoruz. Ağzını kapatıyoruz. Fırınlıyoruz.