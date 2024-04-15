İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Kültür Yolu Festivallerinin ilk durağı Adana' dayız.. Adana mutfak kültürü, yüzyılların deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş, kuşaktan kuşağa aktarılan bir değerdir. Adana mutfak kültürünün şekillenmesinde, Adana'nın tarihi ve kültürel mirasının önemli bir rolü vardır. Adana'ya iç göçler nedeniyle konar göçer, köy, kasaba kültürü ve dış göçler nedeniyle çeşitli illerden kültürler taşınmıştır. Bu olgu da Adana mutfak kültürüne zenginlik ve çeşitlilik kazandırmıştır. İş bu zenginlik ile, Kültür Yolu Festivallerimizin Adana durağında gastronomik olarak hedeflenen, bir yandan geçmişten günümüze Adana mutfağını ele almak, bir yandan da şehrin kendi ürünleri ile yeni lezzet tasarımları yapacak şehrin yerel lezzetler sunan lokantalarına destek vermektir. Emeği geçen herkese teşekkürler...



TAHİNLİ LAHANA SARMASI



MALZEMELER

1 adet orta boy beyaz lahana

1 su bardağı dolmalık pirinç

1 su bardağı haşlanmış nohut

1/2 çay bardağı zeytinyağı veya sıvı yağ

2 adet incecik doğranmış kuru soğan

1 çay bardağı kadar tahin

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet küçük küçük doğranmış domates

Tuz

Karabiber

Dereotu

Maydanoz







SOSU İÇİN:

2 çay bardağı tahin

4 diş dövülmüş sarımsak

1 adet limon suyu

1 çay kaşığı kimyon

Tuz

Karabiber

Ilık su



KAMHİ ÇORBASI



MALZEMELER

YAPILIŞI: Bir gece önceden suda ıslatılan dövme ve nohut, etle birlikte ateşe atılır. Tuzu eklenerek kaynamaya bırakılır. Yemeğin suyu eksildikçe üzerine kaynar su eklenir. Et kemikten ayrılıp yemeğin malzemesi eriyince kemikler çıkarılır. Tahta bir kaşık yardımıyla karıştırılır. Muhallebi kıvamına gelince altı kapatılır. Çorbanın üzerine kızgın yağ gezdirilip baharatlar serpilir.



HALKA TATLISI



MALZEMELER

2 adet yumurta

2 su bardağı irmik

1.5 su bardağı un

1 su bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

ŞERBETİ İÇİN:

3 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

YAPILIŞI: Öncelikle şerbetin yapılmış ve soğumuş olması gerekiyor. Hamuru için gerekli olan malzemeler karıştırılır. Sıkma torbası ya da pompaya doldurularak kızgın yağa sıkılarak kızartılır. Kızaran tatlılar yağdan çıkartılıp direkt şerbete atılır. 1-2 dakika şerbeti çekmesi beklenir ve şerbetten çıkartılır.