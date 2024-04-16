İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, baharın müjdesi çağla bademli tariflere yer veriyorum. Çağla badem esasen, olmamış bademe deniliyor. Sert çekirdekli kayısı, badem gibi meyvelerin, yeşil ve körpe halini tam da bu mevsimde tezgahlarda görmeye başlıyoruz ve çok kısa dönem bulabileceğimiz çağla bademi hepimiz çok seviyoruz. Çağla badem bulabileceğimiz günler senede sadece 15-20 gün, bunu biliyor muydunuz? En erken yenen meyvelerden birisi de aynı zamanda çağla badem, başka hiçbir meyveyi böyle ham halde kolay kolay yiyemeyiz değil mi? Bazılarımız çağlaya ekşiliğinden ötürü papaz eriği muamelesi yapar ve tuzla tüketir. Bazı yörelerde ise etli yemeği yapılır.



ÇAĞLA AŞI



MALZEMELER

500 gr. parça kuzu eti

1 kg. çağla

1 su bardağı nohut

2 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet yumurta

Tuz

Karabiber









YAPILIŞI: Öncelikle çağla bademleri ortadan keserek beyaz kısımlarını çıkarıyoruz. Kaynar suya atıp 10 dakika kadar haşlıyoruz. Haşladığımız çağla bademleri üç-dört defa soğuk suya atıp suyunu değiştiriyoruz. Nohudu bir gece önceden ıslatıyoruz. Eti tencereye koyup orta ateşte suyunu salıp çekene kadar bırakıyoruz. Tam suyunu çekerken önceden ıslattığımız nohutları ve tuzu ilave edip pişmeye bırakıyoruz. Çok az kaynar su ilavesi yapıyoruz. Etler pişince çağla bademleri ekliyoruz ve hep beraber pişmeye bırakıyoruz. Ayrı bir yerde yoğurt ve yumurtayı çırpıyoruz, etin suyuyla karıştırıp ısınmasını sağlıyoruz. Yemeğin üzerine döküp karıştırmaya devam ediyoruz. Üzerine karabiber serpiyoruz.

PÜF NOKTASI: Tereyağı yerine, bulabilirseniz sade yağla çok daha yöresel olur. Diğer yandan üzerine kızdırılmış yağ içinde haspir gezdirirseniz nefis olacaktır.



ÇAĞLA MEZESİ



MALZEMELER

15 adet çağla badem

2 diş sarımsak

Zeytinyağı

3 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı mayonez

1 avuç ceviz içi

1 yemek kaşığı süzme yoğurt

YAPILIŞI: Çağla bademleri ortadan ikiye ayırıp beyaz kısımlarını çıkarıyoruz. Rondoda çekiyoruz. İçine sarımsak, tuz, zeytinyağı ilave ediyoruz. Yoğurt ve mayonez ekleyip rondodan çekmeye devam ediyoruz. Ceviz içi ekleyip karıştırarak servis ediyoruz.



ÇAĞLA BADEM ÇORBASI



MALZEMELER

150 gram çağla

1 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

Yarım çay bardağı pirinç

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2-3 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI: Çağlaları yıkayıp tüylerini ovalayın ve ince ince dilimleyin. Zeytinyağı ve tereyağını tencereye alıp ısıtın. Çağlaları yağda kavurun ve renkleri değişene kadar kavurun. Üzerine 4 su bardağı ekleyip yıkadığınız pirinçleri ilave edin. Çağlalar ve pirinçler yumuşayana kadar 15 dakika kadar pişirin. Yoğurt ve yumurta sarısını çırpın. Unu da ekleyip çırpmaya devam edin. İçine çorbanın suyundan ekleyip ılıştırın. Terbiyeyi çorbaya ilave edin ve karıştırın. Naneyi de ekleyip bir taşım kaynattıktan sonra altını kapatın ve kaselere bölüştürün.