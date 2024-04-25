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İDİL ÇİMRİN
25 Nisan 2024, Perşembe İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Akşama ne pişirsem?

İdilika'nın Mutfağı'nda size yine üç farklı tarif vermek istiyorum; hem pratik, hem de lezzetli... Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr. adresinden ulaşabilirsiniz.


FIRINDA TAVUKLU PATATES PÜRE

MALZEMELER
5 adet iri patates
Kaşar peyniri
3 yemek kaşığı tereyağı
5 adet tavuk but
Tuz
2 yemek kaşığı salça




YAPILIŞI: Patatesleri haşlıyoruz. Başka bir tencerede iri küp şeklinde doğradığımız tavukları hafif yağda kavuruyoruz. Haşlanan patatesleri püre haline getiriyoruz. Kaşar peynirinin bir bölümünü ve tereyağını patatese ekleyip iyice eziyoruz. Üzerine tavukları yerleştiriyoruz. Kaşar peynirinin kalanını ve kavurduğumuz salçayı ekleyip 180 derece fırına veriyoruz. 15 dakika kaşarlar eriyene kadar fırında tutuyoruz. Kızarınca fırından çıkarıp servis ediyoruz.

HAVUÇ MÜCVERİ

MALZEMELER
500 gr. havuç
1 adet soğan
3 yemek kaşığı un
3 adet yumurta
1 demet dereotu
1 parça beyaz peynir
Tuz
Karabiber
KIZARTMAK İÇİN:
Ayçiçek yağı
YAPILIŞI: Havuçları haşlayıp çatalla eziyoruz. İçine rendelenmiş soğan, kıyılmış dereotu, peynir, üç yumurta, un, tuz, karabiber ekleyip iyice karıştırarak mücver kıvamına getiriyoruz. Bir tavada ayçiçek yağını kızdırıyoruz. Harcı kaşıkla tavaya döküp arkalı önlü kızartıyoruz.

CEVİZLİ UN HELVASI

MALZEMELER
2 su bardağı un
1.5 su bardağı su
125 gr. tereyağı
1 su bardağından iki parmak fazla toz şeker
100 gr. ceviz
YAPILIŞI: Tereyağını eritip unu, cevizi ekliyoruz. Kısık ateşte kavuruyoruz. Unun kokusu çıkmaya başlayınca ve rengi dönünce toz şekeri ilave ediyoruz. İyice kavuruyoruz. Sıcak suyu ekleyip kapağını kapatıyoruz ve 10 dakika dinlendiriyoruz. İyice karıştırıyoruz ve kaşık yardımıyla şekil vererek servis ediyoruz.

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