İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, yemek turizmi açısından mutlaka gidilmesi gerektiğini düşündüğüm Diyarbakır mutfağına konuk oluyoruz. Diyarbakır'ın o kadar güzel, kendine has yemekleri var ki, burada tek tek anlatmak bir hayli zor. Diyarbakır'da en fazla pişirilen yemekler tencere yemekleri olarak tanımlanan etli sebze yemekleri. Sebze yerine bazen meyve de kullanılmaktadır. Elma, erik, ayva, çağla gibi meyvelerden etli yemekler yapılır. Diyarbakır'a özgü yemeklerin başında meftune adı verilen ve genellikle patlıcanla yapılan bir yemek gelir. Bunun dışında düzme veya pürlezzel, karnıyarık veya belibağlı, içli köfte, kibe bumbar, lebeni çorbası, Nuriye tatlısı; Diyarbakır'ın çok önemli yemekleri arasında yer alır. Ben size bugün, patlıcan ile yapılan meftunenin tarifi anlatıyorum.Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...









LEBENİ ÇORBASI



MALZEMELER

3 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

4 su bardağı su

1 su bardağı yarma

3 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çorba kaşığı nane

Tuz

YAPILIŞI: Yoğurt ve yumurtayı, tuzu ekleyerek iyice çırpın. Dört su bardağı suyu ilave edip karıştırın. Orta ateşte karıştırarak pişirin. Buğdayı yıkayıp yoğurtlu karışıma ekleyin. Buğday yumuşayıncaya kadar pişirin. İkinci tavada sıvı yağı kızdırıp naneyi kavurun. Çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.









MEFTUNE



MALZEMELER

Yarım kilo göğüs bölümünden koyun eti

2 kilo patlıcan

Yarım kilo domates

1 çay kaşığı kırmızıbiber

1 çay kaşığı karabiber

1 çorba kaşığı tuz

Yarım demet maydanoz

2 diş sarımsak

4 adet sivri biber

2 adet limon

2 su bardağı su

YAPILIŞI: Et küçük parçalara ayrılır. Kırmızıbiber, karabiber ve tuzla birlikte iyice karıştırılarak ovulur. Etler tencerenin dibine yerleştirildikten sonra üstüne patlıcanlar yerleştirilir. Domatesler küçük küçük doğranarak, patlıcanların üzerine yayılır. Onların üzerine de sivri biberler konur. En üste ince ince kıyılmış maydanoz serpildikten sonra iki bardak su katılır ve tencere hafif bir ateşe oturtulur. Yemek, suyunu çekinceye kadar pişirilir. Ateşten indirilince tabaklara konur. İki diş ezilmiş sarımsakla 1.5 limonun suyu iyice karıştırılarak tabakların üzerine azar azar döküldükten sonra servis yapılır.



DİYARBAKIR ÇÖREĞİ



MALZEMELER

1 su bardağı ılık süt

Yarım tatlı kaşığı tuz

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı tereyağı

5 bardak un

1 çorba kaşığı toz şeker

1 bardak erimiş tereyağı

Yarım çorba kaşığı çörek otu

Yarım paket yaş maya

Yarım çorba kaşığı mahlep

YAPILIŞI: Mayamızı ılık sütte eritiyoruz. Tüm hamur malzemelerini yoğuruyoruz. Hamurumuzun üzerine temiz bez örtüyoruz. Ilık ortamda bir saat mayalanması için bekletiyoruz. Fırını ısıtıyoruz. Hamurdan ince çubuklar yapıp sarıyoruz. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyoruz. İsterseniz susam, çörek otu serpiyoruz. Isıttığınız fırına atıp üzerleri pembeleşinceye kadar pişiriyoruz.