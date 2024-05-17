Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, yaz sıcakları başlamadan önce limonatalarımızı hazırlıyoruz. Limonatanın serinletici etkisi tartışılmaz. İster konsantre olarak hazırlayıp buzdolabında saklayın, isterseniz hemen soğutup tüketin. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



REYHANLI LİMONATA



MALZEMELER

2 çorba kaşığı doğranmış reyhan

1 litre su

2 çorba kaşığı bal

1 adet limon









YAPILIŞI: Reyhanları kaynar suda bekletip, içine bal ilave ederek karıştırın. Soğuduktan sonra yeni kesilmiş limonu sıkıp, karışıma ekleyin ve karıştırın. Taze olarak tüketin



EGE LİMONATASI



MALZEMELER

7 adet yeşil limon

2 adet portakal

2 su bardağı toz şeker

1 demet nane

1/2 çay kaşığı toz zencefil

1 avuç lavanta

YAPILIŞI: Limon ve portakal kabuklarını rendeliyoruz. Meyvelerini küp küp doğruyoruz. Naneyi ince ince doğruyoruz. Şekeri üzerine döküp bekletiyoruz. Ara ara az miktarda su ilave ediyoruz. Şeker eriyince süzgeçten geçirip, sulandırarak lavanta ile servis ediyoruz.



ŞEKERSİZ LİMONATA



MALZEMELER

1 adet limon

1 adet portakal

1 parça taze zencefil

4 yemek kaşığı elma konsantresi

1 litre sıcak su + 2 litre su

YAPILIŞI: Portakal ve limonu mümkünse 1 gün önceden buzluğa koyup dondurun. Bu işlem kabuklarının acısını alıyor. Limonata yapacağınız zaman buzluktan portakal ve limonu çıkarın, bıçakla kesilecek kıvama gelene kadar yaklaşık 5-10 dakika kadar bekletin, dörde bölüp robota atın, içine soyulmuş taze zencefili ekleyip ezilene kadar rondoda çekin. 1 litre suyu kaynatın, püre haline gelen karışımı bir kaba alıp üzerine kaynattığınız suyu ve elma konsantresini ilave ederek eriyene kadar karıştırın. Eridikten sonra kabın soğuması için bir kenarda bekletin, daha sonra içine 2 litre daha su ekleyin ve bir kabın içine tülbent koyup bu karışımı süzün. Tülbentte kalan posayı elinizle güzelce sıkın.