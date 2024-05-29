İdilika'nın Mutfağı'nda Güneydoğu'nun incisi, tarihi şanlı, kendisi şanlı Urfa'ya gidiyoruz. Urfa seyahatimde yediğim, içtiğim, gördüğüm ne varsa size anlatmaya çalışacağım. Urfa'da öğrendiğim yemekleri eve dönünce yaptım ve sizinle tariflerini paylaşacağım.



PATLICANLI URFA KEBABI



MALZEMELER

1 kg. orta yağlı koyun kıyması

1 kg. patlıcan

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

Pul biber

Kekik

Kuru nane

2 adet köy biberi

1 adet büyük boy domates







YAPILIŞI: Kıyma ve baharatları iyice yoğuruyoruz. Patlıcanları alacalı soyuyoruz ve halka halka kesiyoruz. Tuzlu suya atıp acısının çıkmasını sağlıyoruz. Bir patlıcan halkası, bir parça köfte şeklinde yuvarlak tepsiye arka arkaya diziyoruz. Aralarına köy biberi serpiyoruz. Ortaya dörde bölünmüş domatesi koyuyoruz. Üzerini folyo ile kapatıp önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişiriyoruz.



AĞZI AÇIK



MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

2 su bardağı un

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

İÇ HARCI İÇİN:

200 gr kuzu kıyma

1 adet küçük boy kuru soğan

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı salça

YAPILIŞI: Kıymaya pul biber, yenibahar, karabiber, salça ve kıyılan soğan eklenir, yoğrulur. Un, su, yoğurt ve zeytinyağından yoğrulan hamur tepsi büyüklüğünde açılır. Bir çaydanlık kapağı ya da kesme kalıbıyla düzgün yuvarlaklar çıkarılır. Hamurların ortasına ceviz büyüklüğünde alınan kıyma yayılır. Hamurun kenarları tırnak tırnak kıvrılır. Isınmaya başlayan sıvı yağa ilk önce kıymalı yüzü gelecek şekilde atılarak kızartılır. Arada ters yüz edilir. Kızaran ağzı açıklar kağıt havluya alınır, ardından yayvan bir tabağa dizilerek servis edilir.



ŞILLIK TATLISI



MALZEMELER

2 su bardağı un

2 adet yumurta

300 gr. ceviz içi

600 gr. şeker

3 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: İki yumurta, iki su bardağı un ile dört su bardağı suyu akıcı bir kıvam olana dek çırpıyoruz. Bir krep tavası alıyoruz ve tereyağı ile yağlıyoruz. Birer kepçe olacak şekilde döküp arkalı önlü pişiriyoruz. Şerbeti için; bir kaşık tereyağ erittikten sonra 600 gr. şeker ve üç su bardağı su ilave edip kaynamaya bırakıyoruz. Ceviz içini dövüyoruz ve az miktarda toz şekerle harmanlıyoruz. Şıllık kreplerinin aralarına serpiştirip şerbetini sıcak sıcak döküyoruz. Şerbetini çeken şıllık tatlımız servise hazır hale geliyor.