Bayramlar tüm senenin kaçamak yaptığımız en şahane günleri. Hele bir de Kurban Bayramı'nda yenen kavurmalar üzerine içilen çayların eşlikçisi, o güzelim tatlılar yok mu? Söylemeye gerek bile yok bu keyifli zamanlarda tabaklarda şerbetli kurban bayramı tatlıları yer alır. Cevizli baklava, midye ve burma baklava gibi birçok baklava çeşidi başta olmak üzere Kurban Bayramı tatlıları hiçbir bayram sofrasında yerini başka lezzete bırakmaz. Farklı baklava şekilleri, irmik tatlıları, kalburabastı ve şekerpareler, en pratik halleri ile baklava yufkasından şerbetli tatlılar ve maharetli ellerden çıkma şöbiyetler…



EŞSİZ BİR LEZZET

Kurban Bayramı ve Türk kültüründe özel gün ve bayram kutlamaları elbette baklavasız olmaz. Hamurlarınızı incecik açtığınızda daha da bir lezzetli olacak olan baklavanız herkesin beğenisini kazanacak. Baklavanızın eşsiz tadını tadarken iyi ki yapmışım diyeceksiniz...









SON TREND SOĞUK BAKLAVA

Geleneksel baklava tariflerine yepyeni bir yorum kazandıran, son yılların en trend tatlısı soğuk baklava bayram sofralarında aranılan tatlı olmaya başladı. Beğeni ve denenme rekorları kıran soğuk baklava tarifi tıpkı pastanelerden hazır aldığınız o enfes lezzette...



FISTIKLI BURMA KADAYIF

Burma kadayıf nasıl yapılır, evde kendim yapabilir miyim endişenize son verecek o tarif huzurlarınızda. Fıstıklı burma kadayıf ile tam bir görsel şölen sunuyoruz! Kurban Bayramı için şık sunumlu, beğeni toplayacak bir tarif arıyorsanız, adresiniz belli!



DONDURMA ÇOK YAKIŞIR

Değişik, hazırlaması kolay ve farklı bayram tatlısı arıyorum, diyenler için nefis bir çözümle geldik! İçi bol cevizli, çıtır çıtır incirli tatlımız çok beğeni topladı. Hazırlaması da hiç vakit almayan bu tatlıyı kaymak ya da dondurma ile servis edebilirsiniz.









SÜTLÜ SOĞUK BAKLAVA



MALZEMELER

1 paket hazır baklavalık yufka (800 gramlık paketlerden 44 adet)

200 gram tereyağ

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı çekilmiş ceviz veya yeşil fıstık

ŞERBETI İÇİN;

2 su bardağı şeker

1,5 su bardağı su

3,5 su bardağı süt

1 paket vanilya

ÜZERİ İÇİN;

100 gram sütlü çikolata

4-5 yemek kaşığı kakao (tatlının şerbeti dökülünce mutlaka elenerek serpilmeli)

SÜSLEMEK İÇİN;

Toz fıstık (isteğe bağlı)

YAPILIŞI: İlk olarak şerbet hazırlanır. Şerbet için bir tencereye şeker ve su alınır. 5 dk. kadar kaynatılır. Daha sonra altı kapatılarak süt ve vanilya eklenir, karıştırılır. Bir kenarda soğumaya bırakılır. Tereyağı eritilir. Üzerinde oluşan köpüğü alınır ve sıvı yağ eklenir. Yufkaların üzerine borcamı koyup borcam büyüklüğünde kesilir. Borcamın alt kısmına iki üç adet yufka serilir ve yağlanır. Kenarlardan çıkan yufkalar iki üç kat serdikçe aralara serip yağlanır. Yufkaların yarısıyla her üç katta bir yağlayarak ilk katı tamamladıktan sonra ortasına ceviz serpiştirilir. Tekrar iki üç katta bir yağ sürülerek üst katıda aynı şekilde tamamlanır. Düzgün yufkalardan en üste serip dilenilen boyutta tatlımız kesilir. Kalan yağı eşit şekilde üzerine gezdirerek dökülür ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında, kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişirilir. Fırınınızın pişirme şekline göre derecesini ayarlamalısınız. Ağır ve içini çekerek pişmeli. Tatlımız piştikten sonra fırından çıkartılır,10 dakika kadar bekletilir. İlk sıcağı geçince soğuk şerbetimiz üzerine gezdirilerek dökülür. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırılarak dinlendirilir. 1 saate bütün şerbeti çekecektir. Bu aşamada kakao ve pudra şekerini karıştırarak da kullanabilirsiniz. Daha sonra çikolatayı üzerine rendenin en küçük yeri ile rendeleyip dilimlerin üzerini yeşil fıstıkla süsleyelim. 4-5 saat buzdolabında dinlendirelim.









İNCİR DOLMASI



MALZEMELE

20-25 adet kuru incir

Ilık su

1 su bardağı ceviz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

ŞERBETİ İÇİN;

1 su bardağı su (200 ml)

3 yemek kaşığı şeker

ÜZERİ İÇİN:

Kaymak

Antep fıstığı

YAPILIŞI: İncir dolması için ilk olarak güzelce yıkadığımız incirleri geniş bir kap içerisine alalım. Üzerini geçecek kadar Ilık suyu ilave ederek yaklaşık yarım saat boyunca bu şekilde bekletelim. Kullandığınız incirlerden dolayı bu aşamada incirler daha kısa sürede yumuşayabilirler, bunun için ara ara kontrol ederek istenen yumuşaklığa gelen incirlerimizi önceden sudan alalım. Yumuşayan incirlerin önce sap kısımlarını keselim. Ardından parmağımızla içerisine hafifçe bastırarak çevirelim ve çukurlaşmasını sağlayalım. İncirlerin tamamını dikkatli bir şekilde açalım. Cevizi iri parçalar halinde keselim. Bu tarifte cevizleri çok küçük kullanmamaya dikkat edin. Aksi halde pişerken incirin içerisinden rahatlıkla çıkabilir. Tüm incirlerimizin içini çay kaşığı yardımı ile cevizle doldurduktan sonra toz şeker ve suyu güzelce karıştıralım. Hazırladığımız incir dolmaların tencereye yerleştirelim. Daha sonra üzerlerine hazırladığımız şerbeti gezdirelim. Piştikten sonra daha parlak görünmeleri için sıvı yağ da ilave ettikten sonra tencerenin kapağını kapatalım. Kısık ateşte 20 dakika boyunca pişmeye bırakalım. İncirler renk alıp şerbetini çektiğinde hazır demektir. Ocağı kapatarak incir dolmaların soğumaya bırakabiliriz. Oda sıcaklığına gelen dolmalarımızı servis tabağına aktardıktan sonra kaymak ve Antep fıstığı eşliğinde servis edelim. Dilerseniz antep fıstığı yerine ceviz ya da fındıkta kullanabilirsiniz.