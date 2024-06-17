Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, mübarek Kurban Bayramı'nın ikinci günü evinize gelecek misafirlerinize uygun iki tarife yer veriyorum. Bugünlük benden bu kadar. Hepinize sevdikleriniz ve aileniz ile beraber geçireceğiniz huzurlu ve sağlıklı bir Kurban Bayramı diliyorum. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu bereketli sofralarda buluşabilmek dileği ile. Sevgi ve selamlarımla...







İÇ PİLAV

MALZEMELER

2 su bardağı dolusu pilavlık baldo pirinç

2 su bardağı kadar et suyu

1 çorba kaşığı kuş üzümü

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 tane orta irilikte kuru soğan

1 kahve kaşığı kadar toz tarçın

1 kahve kaşığı yeni bahar

1 çay kaşığı toz karabiber

5-6 adet tane karabiber

Yarım bağ ince kıyılmış dereotu

Yarım bağ ince kıyılmış maydanoz

3 çorba kaşığı tereyağı

Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI: İç pilav hazırlığımıza ilk olarak; iki su bardağı pirinci uygun bir kabın içine alarak, üzerine bir miktar tuz ve pirinçlerin üzerini bir parmak aşacak kadar ılık su ekleyerek, pirinçleri tuzlu ılık suyun içinde 25-30 dakika kadar bekleterek başlıyoruz. Ardından verilen sürenin sonunda tuzlu suyu döktükten sonra pirinçleri bol suda birkaç su yıkayarak, suyunun süzülmesi için bir süzgeç içine alarak bir kenarda iyice süzülmeye bırakıyoruz. Ardından bir çorba kaşığı kuş üzümü ve iki çorba kaşığı dolmalık fıstıkları da küçük bir kasenin içine alarak üzerlerini aşacak kadar ılık su ekleyip kuş üzümleri ve dolmalık fıstıkların kabarmalarını sağlıyoruz. Daha sonra üç çorba kaşığı tereyağını ilave ederek, yağın erimesini sağladıktan sonra üzerine bir adet kuru soğanın kabuklarını soyduktan sonra incecik doğrayarak, soğanlar pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Kavrulmakta olan soğanların üzerine süzdürülmüş pirinçleri ilave ederek, pirinçler şeffaflaşıncaya kadar bir tahta kaşık yardımıyla karıştırarak kavuruyoruz. Kavrulmakta olan pirinçlerin üzerine kabarmalarını sağladığımız dolmalık fıstık ve kuş üzümlerinin ıslama suyunu süzdükten sonra ilave ederek kavurmaya devam ediyoruz. Ardından pirinçlerin üzerine iki su bardağı sıcak et suyu, toz tarçın, toz karabiber, yeni bahar ve yeteri kadar tuz ilave edip karıştırdıktan sonra pilav tenceremizin kapağını kapatarak pilavımızı kısık ateşte, pirinçler suyunu çekinceye kadar pişiriyoruz. Pilav pişerken yarım demet maydanoz ve yarım demet dereotunu yıkayıp ayıkladıktan sonra ince ince kıyıyoruz ve pilav henüz suyunu tamamen çekmeden önce pilavın içine ilave ederek pilavı alt üst yapıp bir-iki kez çevirip karıştırarak, tekrar tencerenin kapağını kapatarak pilavın suyunu çekmesini bekliyoruz. Demlendirdikten sonra servis ediyoruz.







KUZU TANDIR

MALZEMELER

2 kg. kuzu kol eti

Taze veya kuru kekik

Taze veya kuru biberiye

İki üç yaprak defne yaprağı

Karabiber

2 adet havuç

1 adet patates

1 adet kırmızı soğan

1 küçük kereviz

5-6 diş sarımsak

Zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI: Etleri iri halde parçalıyoruz. Üzerine kekik, biberiye, karabiber, defne yaprağı, sarımsak ve zeytinyağı ilave edip bir süre dinlendiriyoruz. Ardından bütün sebzeleri büyük büyük doğrayıp güvecin dibine diziyoruz. Daha sonra bir tavaya çok az zeytinyağı koyup etleri önlü arkalı mühürlüyoruz ve güvece alıyoruz. Tuz serpip üzerine folyo kağıt kapatıyoruz ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında dört saat pişiriyoruz.