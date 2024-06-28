İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, buzlukta az kalan dondurmalarınız ile içecek hazırlıyoruz. Yaz gelince hemen hemen herkesin iştahı açılıyor ister istemez. Sıcaktan bunalan bünyeler, bol bol yemek yerine sıvı tüketiminden yana oluyor çoğu zaman.

Şişeler dolusu su saatler içinde tüketiliyor, çare soğuk çaylarda, soğuk kahvelerde aranıyor.

Tüm bunların üzerine bir de aniden gelen o tatlı krizleri bastırdıysa sormayın gitsin...

"Ne yesem ağır gelmez?", "Şimdi tatlı yapsam onun soğumasını bekleyene kadar ne yapacağım?" gibi sorular aklımızı kurcalıyor. Bu yüzden sizin için pratik içecekler hazırladım. İçindeki malzemeler sayesinde tatlı krizlerinizi de bastıracağınız dondurmalı içecekleri bakalım beğenecek misiniz... Bugünlük benden bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.







ÇİKOLATALI DONDURMALI İÇECEK

MALZEMELER

3 top vanilyalı dondurma

1 çorba kaşığı şekerli kakaolu toz içecek

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı vanilya

İÇİNE:

2 tatlı kaşığı damla çikolata

2 adet buz

ÜZERİNE:

Krem şanti

YAPILIŞI: Dondurma, kakaolu toz içecek karışımı, vanilya ekstratı ve sütü derin bir kaba alın. Mikserle 1-2 dakika çırpıp servis bardaklarına paylaştırın. Damla çikolatayı havanda dövün ve yarısını içeceklerin içine pay edin. Buz ekleyin. Üzerlerine krem şanti sıkın ve kalan dövülmüş damla çikolata ile süsleyin. Bekletmeden servis yapın.







ÇİLEKLİ DONDURMALI LİMONATA

MALZEMELER

1 su bardağı limonata

1.5 su bardağı dondurulmuş çilek

3 dondurma kepçesiyle vanilyalı dondurma

YAPILIŞI: Limonata ve dondurulmuş çileği blender'a koyun. Kısa bir süre karıştırın, çilekleri tamamen parçalanmasına bu aşamada gerek yok. Vanilyalı dondurmayı ekleyin ve pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırın. Uzun bardaklara döküp bekletmeden servis edin.







LİMONAT FLOAT

MALZEMELER

1 litre vanilyalı dondurma

1 litre limonata ya da limonlu gazoz/soda

YAPILIŞI: Bu tarifi limonata, limonlu gazoz veya limonlu sodadan biri ile hazırlayabilirsiniz. Tavsiyem gazoz veya soda gibi gazlı olan limonlu bir içecek ile hazırlamanız. 1 litre vanilyalı dondurmayı 6 ya da 8 bardağa bölün. Üzerlerine limonata ya da limonlu gazoz veya limonlu soda dökün. Birkaç dakika bekleyip servis edin.