Vücuda sağladığı birçok yarar ile kırmızı pancar değerli besinler arasında yer almaktadır. Antioksidan özellikler içeren kırmızı pancar, beslenme rutininize eklemeniz gereken besinler arasında... Mutfaklarda en çok, salata veya turşu yapımı yaygın kullanım alanlarındandır. Bağışıklık güçlendiren besinlerden biri olduğu için günümüzde kırmızı pancara olan ilgi artmıştır. Kırmızı pancarın faydaları arasında en ilgi çekici özelliği ise stres önleyici etkileridir. Modern çağın getirdiği stresli ve yoğun hayat ile baş etmede besinlerin rolü bilinenden daha fazladır. Kırmızı pancar kalorisi ve besin değeri ile de diyet listelerinin vazgeçilmez besini olarak bilinmektedir.



YOĞURTLU KIRMIZI PANCAR SALATASI



MALZEMELER

4 adet orta boy kırmızı pancar

6 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı mayonez

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı kuru nane

2 yemek kaşığı zeytinyağı







YAPILIŞI: Öncelikle pancarlar yıkanıp kabukları soyulur. Bir rende yardımıyla, pancarlar haşlanmadan rendelenir. Yoğurt bir kaba alınır. Ben yoğurdu kendim mayaladığım için süzme yoğurt kullanmıyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı mayonez, iki diş rendelenmiş sarımsak konulup güzelce karıştırılır. Yoğurt karışımının içerisine kuru nane ve bir yemek kaşığı zeytinyağı eklenir, güzelce karıştırılır. Rendelenmiş pancarlar hazırlanan yoğurt karışımının içerisine eklenerek tekrar karıştırılır.



PANCAR SALATASI



MALZEMELER

3 adet orta boy pancar

1 kase yoğurt

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 çay bardağı ceviz içi

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI: Pancarları yıkayıp kabuklarını soyun. Tencereye alarak üzerini geçecek kadar su ekleyin. Ocağa oturtup, orta ateşte pancarlar yumuşayana dek pişirin. Suyunu süzdürüp soğumaya bırakın. Rendeleyip geniş bir kaba alın. Ayrı bir yerde yoğurt, dövülmüş sarımsak, zeytinyağı ve tuzu iyice karıştırın. Daha sonra pancarın üzerine ilave edip harmanlayın. Cevizle süsleyip servis yapın.



SİRKELİ PANCAR TOPLARI



MALZEMELER

1 su bardağı üzüm sirkesi

4 adet pancar

1 çorba kaşığı tuz

1-2 diş sarımsak

YAPILIŞI: Pancarları iyice yıkadıktan sonra tencereye alın. Üzerine 4 parmak geçecek kadar su ekleyin. Bir süre, yumuşayana dek haşlayın. Kabuklarını temizleyip dilediğiniz şekilde dilimleyin veya dondurma kaşığı ile top çıkarın. Ayrı bir kapta sirke, dövülmüş sarımsak ve tuzu bir arada çırpın. Sirkeli karışımı, sulu pancarın içine karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın. Soğuyunca buzdolabına alıp bir gece ağzı kapalı bir şekilde dinlendirin. Dilediğinizde, soğuk olarak servis yapabilirsiniz.