Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün karpuz var. Karpuz; yaz aylarının en mükemmel meyvelerinden biri bana göre. Ayrıca, serinletici özelliğinden dolayı dünyada en çok tüketilen meyveler arasında. Sağlığa iyi gelen meyveler sıralamasında ilk sıralarda yer alması sebebiyle karpuzun, bütün vücuda faydası olduğunu söylemek son derece yerinde bir ifade olacaktır.



VÜCUDU TEMİZLER

Tam bir A vitamini deposu olan karpuzun gözleri dinlendirdiği ve beslediği, bağışıklık sistemini güçlendirdiği biliniyor. Eski çağlardan kalma İbranice yazılar ve Mısır mezar resimleri, en sevdiğimiz yaz meyvesinin kökenini ortaya koyuyor. Ancak bilim insanları, karpuzun atasının Afrika'da yetiştirildiğini, oradan Akdeniz ülkelerine doğru kuzeye ve sonra da Avrupa'nın başka yerlerine yayıldığını söylüyor.









Karpuz, yüksek miktarda su içerir ve buna bağlı olarak sık tuvalete gidilmesini ve vücuttan atık maddelerin daha sık atılmasını sağlar. Karpuz; hazmı güçlendirir, sindirimi kolaylaştırır. Ayrıca karpuzun vücut içinde hazmı kolaydır. Vücudu temizleyici bir özelliği vardır. Eğer hazımsızlık sorununuz varsa, bir-iki dilim karpuz size yardımcı olabilir. Bugünlük benden bu kadar. Şimdiden hepinize afiyet olsun.



KARPUZ SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

AĞIRLIK: Karpuzu elinize alın ve boyutuna göre ağır olup olmadığına dikkat edin. Ağır karpuzlar, su oranının yüksek olduğunu ve dolayısıyla daha sulu olduklarını gösterir.

SARI LEKE (TOPRAK LEKESI): Karpuzun alt kısmında bulunan sarı leke, karpuzun toprakta olgunlaştığını gösterir. Bu leke ne kadar koyu sarıysa, karpuz o kadar tatlıdır.

DIŞ YÜZEY: Karpuzun kabuğu sert, pürüzsüz ve çiziksiz olmalıdır. Parlak ve canlı yeşil renkli karpuzlar genellikle daha olgun ve lezzetlidir.

ŞEKİL: Simetrik ve düzgün şekilli karpuzlar tercih edin. Yamuk veya asimetrik karpuzlar genellikle eşit şekilde olgunlaşmamıştır.

Ayrıca, yuvarlak karpuzlar genellikle daha tatlı, uzun ve oval olanlar ise daha sulu olur.

SES TESTİ: Karpuzu elinize alıp üzerine hafifçe vurun. Tok ve yankılanan bir ses çıkıyorsa, karpuz olgun ve doludur. Boğuk veya donuk bir ses, karpuzun olgunlaşmadığını veya içinin boş olduğunu gösterebilir.







ÇİZGİLER VE DESENLER: Karpuzun üzerindeki çizgilerin belirgin ve net olması olgunlaştığının bir işaretidir. Soluk ve belirsiz çizgiler, karpuzun henüz tam olgunlaşmadığını gösterir.

SAP KISMI: Karpuzun sapı kuru ve kahverengi ise bu, karpuzun olgunlaştığını gösterir. Yeşil ve taze saplar, karpuzun henüz olgunlaşmadığına işaret eder.

RENK: Koyu yeşil ve mat renkte bir karpuz, daha iyi bir seçenektir. Parlak ve açık yeşil renkteki karpuzlar genellikle tam olgunlaşmamış olabilir.



KARPUZ SEÇERKEN NEDEN KARPUZA VURULUR?

KARPUZUN üzerine vurulmasının nedeni, içinin dolu olup olmadığını anlamaktır. Olgun bir karpuz, tok ve yankılanan bir ses çıkarır. Bu, içinin dolu ve sulu olduğunu gösterir. Boğuk veya donuk bir ses ise karpuzun henüz tam olgunlaşmadığını veya içinin boş olduğunu gösterebilir. Bu püf noktalarını takip ederek, en lezzetli ve sulu karpuzu seçebilirsiniz.









KARPUZ KABUĞU REÇELİ



MALZEMELER

350 gr karpuz kabuğu (2-3 dilim)

1 tatlı kaşığı karbonat

Yarım limon suyu

4 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su (800 ml)

6-7 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın

Yarım limon kabuğu

Su (karpuz kabuklarını bekletmek için)

YAPILIŞI: Karpuz kabuğu reçeli için öncelikle karpuz kabuğunun içerisindeki kırmızı kısımları bıçakla alalım. Ardından sadece beyaz kısmı kalacak şekilde yeşil kısmını da soyacak yardımıyla soyalım. Ardından kabuklarını küp küp doğrayalım. Tüm kabukları doğradıktan sonra uygun bir kap içerisine alalım. Üzerine karbonat, limon suyu ve üzerini geçecek kadar su ilave ederek kabukları bu şekilde 1 saat bekletelim. Sürenin sonunda karpuz kabuklarını süzgeçten geçirerek güzelce yıkayalım. Diğer taraftan tencereye toz şeker, karanfil, tarçın, limon kabuğu ve suyu alarak reçelin şerbetini kaynatalım. Şerbet kaynadıktan sonra içerisine kabukları ilave ederek yaklaşık 1 saat pişirelim. 1 saat pişen karpuz kabuğu reçelini dilerseniz sıcağı ile kavanozlayarak dilerseniz de soğuduktan sonra taze taze tüketebilirsiniz.