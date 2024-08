İdilika'nın Mutfağı'nda bugün göçmen böreklerine yer veriyorum.



BANİÇKA BULGAR BÖREĞİ



MALZEMELER

3 adet el yufkası

1 şişe soda ya da maden suyu

2 yemek kaşığı sirke

100 gr tereyağı (eritilecek)

Susam veya çörek otu (üzerine) (isteğe bağlı)

Peynir (içine)









YAPILIŞI: Sodayla sirke karıştırılır. Yufka ikiye bölünür. Yufkanın tamamı sirkeli soda ile ıslatılır ve yağlanır. Daha sonra peynir ilave edilir. Her kata sodalı sirke, tereyağı sürülür. En üzerine yine sirkeli soda ve tereyağ sürülür. Bu börekte sarı gördüğünüz tereyağdır, yumurta değil yani. Yağladığınız tepside 180-200 derece fırında kızarana kadar pişirin. Sıcak sıcak ikram edin.





SÜT KAPAMA (MAKEDON BÖREĞİ)



MALZEMELER

1 kilo süt

1 paket margarin

1 yemek kaşığı irmik

Tuz

Alabildiğine un

Yarım çay bardağı sıvı yağ









YAPILIŞI: Kaynayan süte margarini atıp erittikten sonra unu yavaş yavaş döküyoruz. Un helvası kıvamına gelene kadar kavuruyoruz. İrmik ve sıvı yağı da katıp iyice yedirdikten sonra tepsiye döküp şekil verin.180 derecedeki fırında üstü kızarana kadar pişirin.



ISPANAKLI SELANİK BÖREĞİ



MALZEMELER

5 adet yufka

1 bağ ıspanak

Yarım bağ maydanoz

1 büyük soğan

5 adet küp şeker

Bir kase beyaz peynir ya da kaşar loru

200 gr eritilmiş tereyağı

Tuz

Karabiber

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yumurta sarısı (üzeri için)

YAPILIŞI: Soğanı yemeklik doğrayıp çok az yağda kavurduktan sonra doğranmış ıspanağı, biraz söndükten sonra da maydanozu ekleyin. Ispanak suyunu çektikten sonra küp şekerleri ilave edin. Şekerler eridikten sonra karıştırıp altını kapatın ve soğumaya bırakın. Hazırlayacağınız tepsiyi kenarları da dahil olmak üzere yağlayın. 1 yufkayı kenarlardan sarkacak şekilde tepsinize yerleştirin. Erittiğiniz tereyağını bir fırça yardımıyla yerleştirdiğiniz yufkanın her yerine sürün. Tekrar bir yufka alın ve parçalar kopararak sadece alttaki yufkanın üzerini kapatacak kadar parçayı yerleştirip bu katın üzerine de tereyağını sürün. Geri kalan yufka parçalarını da aynı şekilde katlar yaparak ilerleyin ve her kata eritilmiş tereyağını sürün. Ispanaklı harca beyaz peyniri ya da kaşar lorunu ekleyin. Tuz ve karabiber ilave edip karıştırın. Ortasına harç koyacağımız yere kadar toplam üç yufka kullandık, geriye iki yufka kalmış olmalıdır. Tam bu kısımda harcın hepsini boşaltıp tek bir katın her yerine yayın. Ve kalan yufkaları tekrar parçalayarak ve her kata tereyağı sürerek devam edin. En son dışarı sarkıttığınız yufkanın kenarlarını içeri doğru katlayın. Üzerine zeytinyağı ve yumurta sarısı karışımını sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fanlı fırının en alt kısmında üzeri kızarana kadar pişirin.