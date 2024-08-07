İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, yaz mevsimine uygun, hazırlanışı çok pratik, malzemelerinin bulunabilir ve ekonomik olması açısından başucu menülerinizden biri olmasını umduğum bir sofra hazırlıyorum. Hem fazla masraf etmemek, hem de şahane yemekler hazırlamak için birkaç püf noktasını takip etmemiz yeterli olacaktır. Öncelikle kullanacağımız meyve ve sebzeleri mevsiminde alıp dondurucuda saklayabiliriz. Artan yemekleri dikkatli bir şekilde kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Öyle ki; en temel gıdalar bile çorbalarda, tencere yemeklerinde veya soslarda yaratıcı bir şekilde yeniden değerlendirilebiliyor. Daha önceki yazılarımda birçok kez artan yemekleri değerlendirme örnekleri sunmuştum sizlere. Pratik kuplar hem çok hafif, hem iki dakikada hazırlanabiliyor. Ben buzdolabındaki bütün meyvelerle hazırlıyorum. Zaman zaman içine kurabiyeler, bisküviler kırıyoruz. Aralara bademler, fıstıklar koyuyorum. Üzerine çikolata rendelediğim bile oluyor. Lezzetini, maliyetini ve kalorisini artırmak sizin yaratıcılığınıza kalmış. Bugünlük benden bu kadar. Gönderdiğiniz tarifleri tek tek deniyorum, İdilika yorumu ile zaman içinde yine sizlerle paylaşacağım. Deneyimlerinizi ve yorumlarınızı gönderirseniz cok sevinirim.İdilikanınmutfagi@ sabah.com. tr adresinden bana ulaşabilirsiniz.











ZEYTİNLİ SPAGETTİ



MALZEMELER

1 paket spagetti

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet domates

1 kase karışık zeytin

1 yemek kaşığı acı biber sosu

1 adet soğan

1 diş sarımsak

1 avuç kuru Arnavut biberi

YAPILIŞI: Soğan, zeytin, sarımsak ve Arnavut biberlerini minik minik doğrayıp soteliyoruz. Rendelenmiş domatesi ilave edip pişiriyoruz. Acı biber sosunu da ilave edip pişirmeye devam ediyoruz. Spagettileri haşlıyoruz ve sosla buluşturup servis ediyoruz.



MANTARLI PİLİÇ SARMA



MALZEMELER

5-6 adet yeşil biber

1 adet soğan

500 gr. mantar

2-3 adet kırmızı biber

Taze kaşar ve çedar peyniri

Tuz

Karabiber

Pul biber









SOS İÇİN:

İnce kesilmiş tavuk göğsü (sarma olacak şekilde inceltilmiş)

1 kaşık balzamik sirkesi

1 tatlı kaşığı zencefil

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı pekmez

YAPILIŞI: Zencefili rendeliyoruz. Derin bir kaba zencefil, balzamik sirke, sarımsak, nar ekşisi ve pekmezi koyup harmanlıyoruz. Buzdolabında bekletiyoruz. Soslar, tavuğu oldukça yumuşak ve lezetli yapacaktır. Kavurduğumuz soğanlara sırasıyla biberleri ve baharatları ekliyoruz. Yumuşayan biberlere küçük küçük doğranmış mantarları ekliyoruz. 5-6 dakika tencerenin kapağı kapalı olarak pişiriyoruz. Marine ettiğimiz tavukları düz bir zemine yayıp iç malzemesini ve bir dilim çedar peyniri koyup sarıyoruz, kürdanla tutturuyoruz. Sardığımız tavukların, çok az yağ ile iki tarafını kızartıyoruz. Fırın kabına koyuyoruz, üç yemek kaşığı zeytinyağını ekleyip 30 dakika pişiriyoruz ve istersek rendelediğimiz kaşar peynirini döküyoruz. 30 dakika sonra fırından çıkarıp servis ediyoruz.



KIRMIZI MEYVELİ KUP



MALZEMELER

1/2 su bardağı dondurulmuş vişne

1/2 su bardağı çilek

1 çay bardağı krema

1 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı pudra şekeri

ÜZERİ İÇİN:

Taze nane ve çilek

YAPILIŞI: Çilekleri ve vişneleri rondoda çekiyoruz, püre haline getiriyoruz. Diğer malzemelerle bir araya getirip mikser ile pürüzsüz bir kıvam alana dek çırpıyoruz. Karışımı kuplara paylaştırıyoruz ve meyveler ile süslüyoruz.