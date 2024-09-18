İdilika'nın Mutfağı'nda bugün lüfer var. Lüfer balığı, Akdeniz, Karadeniz, Marmara, Hint Okyanusu ve Atlas Okyanusu'nda sürüler halinde dolaşan pullu bir göçmen balıktır. Soğuk denizlerde yaşayanları fazla yağlı olduğundan daha da lezzetlidir. Hadi bakalım rastgele.



SEBZELİ LÜFER



MALZEMELER

8 fileto lüfer balığı

2 adet soğan

1-2 adet domates

1 adet havuç

1 kahve fincanı zeytinyağı







YAPILIŞI: Fırın tepsisine yağlı kağıt koyun. Üzerine halka halka kesilmiş soğanları, halka halka kesilmiş havucu ve halka halka kesilmiş domatesleri dizin. Sebzelerin üzerine önce zeytinyağının yarısını dökün. Ardından da balıkları koyun, üzerine kalan zeytinyağını dökün ve tuz serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika pişirin.



ROKALI LÜFER



MALZEMELER

2 adet lüfer fileto

1 çay bardağı zeytinyağı

Birkaç diş sarımsak

Tane karabiber

Roka

Tuz

YAPILIŞI: Öncelikle lüfer filetolarının iki tarafını da tuzlayın. Üzerine sarımsak dişlerini yerleştirip tane karabiber serpin ve zeytinyağı gezdirin. Üzerini örtüp marine olması için bu şekilde buzdolabında 10-15 dakika bekletin. Ardından, lüferleri dolaptan çıkarın. Bir adet lüferin bir yüzüne rokaları dizin. Diğer yüzünü de üzerine kapatın. İkinci lüferi de bu şekilde hazırlayın. Lüferleri, kısık ateşte kapağı kapalı olarak pişirin.



IZGARA ACILI LÜFER



MALZEMELER

1 adet lüfer balığı

3 adet defne yaprağı

6 adet tane karabiber

1 su bardağı acılı zeytinyağı

Yeterince tuz

YAPILIŞI: Lüfer balığını iyice temizleyin, göğüs kısmını diş fırçası ile fırçalayın. Hiçbir yerinde kan kalmasın, acılık yapar. Orta kemiğini çıkarın ve iyice açın. Derin bir kaba zeytinyağı, tane karabiber ve defne yapraklarını koyun. Lüfer balığını 15 dakika bu karışımda beklettikten sonra tuzlayıp açık yüzü ızgaraya gelecek şekilde yerleştirin. Yaklaşık 6 dakika pişirdikten sonra ters çevirin, derili kısmını da 3 dakika daha pişirip ızgaradan alın.