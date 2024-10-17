Herkese merhaba, bu hafta Gastronomi Rize etkinliği kapsamında Rize'deyiz. Karadeniz'in cennet köşelerinden biri olan Rize, yöresel tatları ile Türk mutfağına zenginlik katıyor. Karadeniz'e has lezzetleri kendilerine özgü yöntemlerle pişirip sofralara getiren Rizeliler, bölgenin yemek kültürüne de önemli katkı sağlıyor. Rize beni yemekleri ile, sımsıcak gülüşlü insanları ile, müthiş doğası ile çok etkiledi.



RİZE USULÜ MISIR EKMEĞİ



MALZEMELER

6 su bardağı mısır unu

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı toz şeker

1.5 tatlı kaşığı tuz

4-5 su bardak sıcak su

Tepsiye sermek için 4-5 kara lahana yaprağı







YAPILIŞI: Mısır unu bir kaba koyun. Ortasını açıp sıvı yağ, şeker, tuz ve üç su bardağı sıcak su koyup yoğurun. Suyunu çekince kalan suyu da azar azar ilave edip yumuşak bir hamur hazırlayın. Lahana yapraklarını bir tepsiye dizin, üzerine hamuru dökün. Elinizi ıslatıp hamurun üzerini düzeltin. Önceden ısıtılmış fırında pişirin.



HAMSİ ÇIĞIRTASI



MALZEMELER

Yarım kilo salamura hamsi

3 adet orta boy yeşil biber

2 adet orta boy kuru soğan

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı mısır unu

Yarım demet maydanoz

Taze nane

Yarım bağ pazı

Kızartmak için ayçiçek yağı

YAPILIŞI: Yarım kilo salamura hamsiyi iyice temizleyin. Salamura hamsi bulamazsanız taze hamsi de kullanabilirsiniz. Salamura hamsi kullanacaksanız, tuzunun akması için bol suyla yıkayın ve sonra biraz da su dolu bir kapta bekletin. Sapları temizlenen pazı yapraklarını yıkadıktan sonra ince ince doğrayın. Üç adet orta boy yeşil biberi de küçük küçük doğradıktan sonra pazı yapraklarının üzerine ilave edin. Üzerine piyazlık şekilde incecik doğranan iki adet orta boy kuru soğanı ve yine incecik doğranmış olan yarım demet maydanoz ve bir tutam naneyi ekleyin. Hepsini yoğurun, parçalar kopararak köfte şekli verip kızartın.



ENİŞTE LOKUMU



MALZEMELER

1 su bardağı erimiş tereyağ

Yarım su bardağı toz şeker

Şekerin yarısı kadar yoğurt

1 adet yumurta sarısı

1 çay kaşığının yarısı kadar karbonat

Aldığı kadar un

YAPILIŞI: Eritilmiş tereyağına şekeri ekleyin. Önce elinizle karıştırın, daha sonra mikser yardımıyla çırpın. Daha sonra yoğurdu, yumurta sarısını ve karbonatı ekleyip elinizle hafifçe karıştırın. En son aldığı kadar unu ekleyerek yoğurun. 150 derece fırında 10-15 dakika kadar, pembeleşinceye kadar pişirin.

PÜF NOKTASI

Fırından çıkardıktan sonra üstü açık olarak oda ısısında bekletirseniz Rizelilerin sevdiği gibi soğurken sertleşecektir. Yumuşak isterseniz kapalı bir kaba koyup üstünü kapatabilirsiniz.