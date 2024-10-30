Herkese merhaba. Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda birbirilerine ve geleneklerine sıkı sıkıya bağlı, çok sevdiğim bir kültürün mutfağından bahsedeceğim: Boşnak mutfağı. Tabii ki bir yazı ile tüm detayları ele almak mümkün değil ancak başlangıç olarak düşünebilirsiniz. Yüzyıllar boyunca kader birlikteliği yaptığımız Boşnak halkıyla damak tadımız da aynı diyebiliriz. Osmanlı Devleti'nin 500 yıl hüküm sürdüğü o toprakların damak tadıyla, Türk damak tadı birbirine çokça benzemektedir.

Trileçe, üç sütlü anlamına gelir. Manda, keçi ve inek sütü birlikte kullanıldığı için bu ismi aldığı iddia edilmektedir. Ama bu tatlıcıların şehir efsanesinden başka bir şey değildir. Buradaki üç sütten kasıt taze süt, yoğunlaştırılmış ve şekerli süt ve sıvısı azaltılmış süttür. Son derece hafif ve dengeli bir tatlıdır. Sütle birleşmesi ile oldukça hafifleşen unlu kekinin üzerine parlaklık veren ve esas cazibesini sağlayan karamel sosu ile servis edilir.







TRİLEÇE

MALZEMELER

5 adet yumurta,

1.5 su bardağı şeker

1.5 su bardağı un

2 paket şekerli vanilin

1 silme çay kaşığı kabartma tozu

1 çimdik tuz

Fırın kabını yağlamak için 1 çay kaşığı tereyağı

ŞERBETİ İÇİN:

3 su bardağı süt

2 paket krema

1 su bardağı süt tozu

KARAMEL İÇİN:

5 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket krema

1/2 su bardağı süt

YAPILIŞI: Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırıyoruz. Yumurta aklarını bir çimdik tuz ilavesiyle kar gibi olana kadar çırpıyoruz. Şekeri ekleyip beş dakika daha çırpıyoruz. Sarıları ayrı bir kapta çırpıyoruz. Sarıları aklara yavaş yavaş ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz. Unu, kabartma tozunu ve vanilyayı yavaş yavaş ekleyerek spatula ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Fırın kabını yağlıyoruz. Kek karışımını tepsiye döküyoruz. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında pişirip soğutuyoruz. Şerbeti için; süt ve süt tozunu derin bir kapta köpürene kadar çırpıyoruz. Kremayı ekleyip iki dakika daha çırpıyoruz. Şerbeti soğuk olarak kekin üzerine gezdiriyoruz, kesinlikle pişirmiyoruz. Karamel için; tereyağı ve şekeri geniş bir tavaya alıp kısık ateşte eritiyoruz. Karıştırmadan, şeker eriyip kahverengi bir sıvı haline gelene kadar bekliyoruz. Kremayı ve sütü yavaş yavaş ekleyip karameli çırpıyoruz. Karıştırarak koyu karamel kıvamı alana kadar pişiriyoruz. Karameli, şerbetini çeken kekin üzerine gezdiriyoruz. Buzdolabında iki saat dinlendirip servis yapıyoruz.







BOŞNAK BÖREĞİ

MALZEMELER

1.5 su bardağı ılık su

1/2 tatlı kaşığı tuz

4 su bardağı un

YUFKALARI AÇMAK İÇİN:

125 gram tereyağı

1 çay bardağı ayçiçek yağı

1 yemek kaşığı yoğurt

İÇ HARCI İÇİN:

500 gram ıspanak

2 yemek kaşığı süt kaymağı

1 adet rendelenmiş kuru soğan

2 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

ÜZERİ İÇİN:

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı yoğurt

YAPILIŞI: Ilık suyu derin bir karıştırma kabına alıyoruz. Azar azar eklediğiniz un ve tuz yardımıyla pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. Elde ettiğimiz yumuşak kıvamlı hamurun üzerine nemli bir mutfak bezi kapatıp 30 dakika kadar oda ısısında dinlendiriyoruz. Dinlenen hamuru, dört eşit bezeye bölüp mutfak tezgahı üzerinde yuvarladıktan sonra 30 dakika daha dinlendiriyoruz. Yufkaları açmak için; tereyağını kısık ateşte eritiyoruz. Ilındığında ayçiçek yağı ve yoğurt ile karıştırıyoruz. İç harcı için; ayıkladıktan sonra yıkayıp kuruladığımız ıspanak yapraklarını incecik doğruyoruz. Yumurta, rendelenmiş kuru soğan, süt kaymağı ve tuz ekleyerek yoğuruyoruz. Mutfak masasının üzerini pamuklu ve temiz bir mutfak örtüsüyle kaplıyoruz. Dinlendirdiğimiz hamur bezelerinden birini alıp merdane yardımıyla açmaya başlıyoruz. Ara sıra hafifçe unluyoruz. Hamurların üzerini katı-sıvı yağ karışımıyla yağlıyoruz. Karşılıklı kenarlarından elimizle çekip olabildiğince ince bir hal alana kadar yufkayı büyütüyoruz. Kenar kısımlarına hazırladığımız ıspanaklı iç harçtan yayıyoruz. Yufkanın kenar kısımlarını üzerine kapatıp ortaya doğru rulo şeklinde sarıyoruz. Ruloyu iki taraftan birbirine bitiştirip aynı işlemi tüm hamur bezelerine uyguluyoruz. Yağlanmış fırın tepsisinin orta kısmından başlayarak hazırladığımız tüm hamur rulolarını spiral şekilde sarıyoruz. Üzerine çırpılmış yumurta ve yoğurt sürdüğümüz böreği, önceden ısıtılmış 200 derece fırında üstü ve altı kızarana kadar pişiriyoruz.