Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, süzme yoğurdun tatlılardaki kullanımlarına yer veriyorum. Süzme yoğurt, kremsi kıvamı ile bulunduğu yere hem nefis bir lezzet katıyor, hem de yoğun bir kıvam veriyor. Normalde de yoğurt kullandığım yerlerde, ben çoğunlukla süzme yoğurdu tercih ediyorum. Bugün de sizlere vaktim olmadığı zamanlarda tam beş dakikada hazırladığım nefis bir süzme yoğurtlu tatlı, süzme yoğurtlu cheesecake ve süzme yoğurtlu muhallebi tarifi verdim. Üzerlerini evde bulduğunuz malzemeler ile yapacağınız soslar ile süsleyebilir ya da reçel ile servis edebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...







SÜZME YOĞURTLU TİRAMİSU

MALZEMELER

2 paket kedidili

1 su bardağı toz şeker

1 kutu süzme yoğurt (900 gr.)

1 kutu labne peynir (300 gr.)

Üzeri için kakao

YAPILIŞI: Toz şeker, süzme yoğurt ve labne peyniri karıştırma kabına alıyoruz ve mikserle çırpıyoruz. Kedidillerini hazırlamış olduğumuz karışıma arkalı önlü batırıyoruz ve borcama diziyoruz. Toplamda iki kat olacak şekilde aynı işlemi uyguluyoruz, dinlenmeye bırakıp üzerini süslüyoruz.







SÜZME YOĞURTLU MUHALLEBİ

MALZEMELER

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı nişasta

1 çay bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı böğürtlen reçeli

YAPILIŞI: Süt ve şekeri küçük bir tencerede kaynatıyoruz. Nişastayı çok az su ile karıştırarak akıcı kıvama getiriyoruz. Daha sonra sütlü karışıma ilave ederek saat yönünde hızlıca karıştırıyoruz. Hazırladığımız bu karışımı hafif soğuttuktan sonra içine yoğurdu ilave edip karıştırıyoruz. Süsleyerek servis ediyoruz.







SÜZME YOĞURTLU CHEESECAKE

MALZEMELER

TABANI İÇİN:

1 paket yulaflı bisküvi

1 su bardağı çekilmiş fındık

50 gr. margarin

2 yemek kaşığı süt

KREMASI İÇİN:

300 gr. labne peyniri

1.5 su bardağı süzme yoğurt

3 adet orta boy yumurta

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya

3 silme yemek kaşığı un

Yarım yemek kaşığı mısır nişastası

1 limonun kabuğu

Yarım limonun suyu

SOSU İÇİN:

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı su

Yarım çay bardağı vişne suyu

2.5 silme yemek kaşığı nişasta

5 yemek kaşığı şeker

Limon kabuğu rendesi

1 paket vanilya

SÜSLEMEK İÇİN:

Vişne

YAPILIŞI: Kelepçeli kabımızın dibine yağlı kağıt sıkıştırıyoruz, bisküvileri ve fındıkları rondoda çekiyoruz. Erittiğimiz margarini ekliyoruz ve karıştırıp kalıbımızın dibine döküyoruz. Bir bardağın arkasıyla bastırarak tüm tabanı kaplayacak şekilde düzeltiyoruz. Kreması için; tüm malzemeler oda sıcaklığında olmalı. Labne ve süzme yoğurdu çırpıyoruz. Şeker ekliyoruz. (Tüm çırpma işlemleri düşük devirde olacak.) İlk yumurtayı ekliyoruz ve karışım iyice bütünleşince diğerini ekliyoruz. Yumurtalar bitene kadar bu şekilde devam ediyoruz.

Limon kabuğu ve limon suyu, nişasta, vanilya ve unu da ekleyip çırpıyoruz. Ve karışımı kelepçeli kalıba, bisküvilerin üzerine döküyoruz. Kelepçeli kalıbın dış duvarlarını ve altını folyo ile kaplıyoruz. Fırın tepsisine tabanı kaplayacak kadar kaynar su döküyoruz. Kelepçeli kalıbı kaynar sulu tepsinin ortasına oturtuyoruz. 165 derece fırında 45-55 dakika arası pişiriyoruz. Kenarları sabit, ortası sallanıyorken fırından alıp oda sıcaklığında soğutuyoruz. Limonlu sos için; limonun kabuğunu rendenin ince tarafıyla rendeleyip 1 tatlı kaşığı kadar şekerle ovuyoruz ve vanilya hariç tüm malzemeyi küçük bir tencerede karıştırıyoruz. Sarı rengini vermesi için bir tatlı kaşığı zerdeçal ekliyoruz ve ocağa alıyoruz. Kaynayana kadar kısık ateşte karıştırarak pişiriyoruz. Altını kapatınca vanilyayı ekliyoruz. Ilınınca soğumuş cheesecake'in üzerine sosumuzu döküyoruz.