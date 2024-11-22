İdilika'nın Mutfağı'nda bugün kış aylarının gözdesi, şifa deposu kırmızı lahanayı mercek altına alıyorum ve kırmızı lahanaya ters köşe bir boyut kazandırıp sürpriz tarifleri beğenilerinize sunuyorum. Kırmızı lahana; turpgiller ailesine ait geniş ve kat kat yapraklara sahip bir sebzedir. Yaprakları koyu kırmızı hatta bordo rengidir. Ancak pişirildiği zaman renk değiştirerek mavimsi bir renge dönüşür.



SEBZELİ LAHANA ÇORBASI



MALZEMELER

1 adet küçük boy kırmızı lahana

1 adet havuç

1 adet patates

1 adet kuru soğan

1 tutam muskat

1 tutam tuz

1 çay kaşığı karabiber









KREMASI İÇİN:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

YAPILIŞI: Kuru soğanı, havucu, kırmızı lahanayı ve patatesi doğruyoruz. Sebzeleri tencere içerisine koyarak, üzerini iki parmak geçecek kadar su ilave ederek kaynatıyoruz. Sebzeler pişerken ayrı bir tencere içerisinde çorbanın kremasını hazırlıyoruz. İçerisine unu ilave ediyoruz. Un kavrulunca içine sütü ekliyoruz. Tencere içerisinde hazırlanan krema kaynayınca ocağın altını kapatıyoruz. Sebzeleri ayrı bir kaba alıyoruz. Üzerine kremayı ve muskat gezdirerek döküyoruz. Bu karışımı blenderden geçiriyoruz. Çorbayı tekrar tencere içerisine alıyoruz. Kıvamını ayarlamak için sebze suyunu kullanabilirsiniz. Ara ara karıştırarak pişiriyoruz.



KIRMIZI LAHANA DOLMASI



MALZEMELER

1 adet büyük boy kırmızı lahana

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı pirinç

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kuru nane

2 su bardağı su









YAPILIŞI: Kırmızı lahananın yapraklarını ayırıp kaynar suda hafif yumuşayıncaya dek haşlıyoruz. Haşladığımız lahanayı süzgece alıp üzerine soğuk su gezdiriyoruz. Lahananın damarlı kısımlarını keserek ayırıyoruz. Bir su bardağı pirinci yıkayıp lahana sarması yapacağımız bir kaba koyuyoruz. Soğanı doğrayıp pirincin üzerine ekledikten sonra salça, zeytinyağı, karabiber, pul biber, nane ve tuzu ekleyerek karıştırıyoruz. Orta boy bir tencerenin dibine lahananın yapraklarını seriyoruz. Düz bir zeminin üzerine haşlayıp damarlarını aldığımız lahananın arasına iç harcı koyarak sarıp tencereye diziyoruz. Son olarak üzerine iki bardak su ilave ederek pişiriyoruz.



LAHANA TURŞUSU



MALZEMELER

1 orta boy kırmızı lahana

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı su

1 su bardağı üzüm sirkesi

1 tatlı kaşığı limon tuzu

YAPILIŞI: Lahana turşusu yapmak için lahanamızı ince ince doğruyoruz. Derin bir kaba alıp tuz ile iyice harmanlıyoruz. 10 dakika bekletiyoruz. Beklettiğimiz lahanalarımızı kavanozlara bastırarak yerleştiriyoruz. Bir kapta su, üzüm sirkesi ve limon tuzunu karıştırıyoruz. Lahanalarımızın üzerine hazırlamış olduğumuz sirkeli karşımı döküyoruz. Kapağını sıkıca kapatıp üç-dört gün buzdolabında bekletiyoruz.