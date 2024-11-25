Herkese merhaba. Soğuk kış günleri nihayet geldi. Kış akşamlarında en sevdiğim sımsıcak içimizi ısıtacak kahveler. Bugün sizlere hem yapımı çok pratik hem de lezzetleri şaşırtıcı derecede güzel olan kahve tarifleri hazırladım. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.







SAKIZLI KAHVE

MALZEMELER

1 tatlı kaşığı damla sakızı marmelatı

1 su bardağı süt

1.5 tatlı kaşığı granül kahve

Kaynar su

YAPILIŞI: Bir buçuk tatlı kaşığı granül kahveyi bir yemek kaşığı sıcak suda çözdürüyoruz. Sonrasında blendıra bir su bardağı sütü ve bir tatlı kaşığı damla sakızı marmelatını, çözülen kahveyi ekleyerek karıştırıyoruz. Karıştırdığımız kahveyi bir cezvede ısıtıp servis ediyoruz.







KIŞ KAHVESİ

MALZEMELER

Toz tarçın

Toz zencefil

Toz karanfil

Toz yenibahar

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı granül kahve

YAPILIŞI: Toz baharatların hepsini çay kaşığının ucu kadar alıp bir su bardağı sütün içine ekleyerek ısıtıyoruz. Isınan kahveyi fincanımıza alarak isteğe bağlı krem şanti ve toz tarçın ekleyerek servis ediyoruz.







PEMBE LATTE

MALZEMELER

2 tatlı kaşığı filtre kahve

Yarım su bardağı süt

1 yemek kaşığı pancar

YAPILIŞI: 2 tatlı kaşığı filtre kahveyi cezvede ısıtıp süzgeç ile telvesini ayırıyoruz. Yarım su bardağı sütümüzü içine pancar ekleyerek ısıtıyoruz. Yarısını bardağa alıyoruz, diğer yarısını mikserle çırpıp köpük haline getiriyoruz. Köpük haline gelen sütü de bardağa ilave edip telvesini ayırdığımız kahveyi yavaşça sütlü bardağımıza ekliyoruz. Mikser ile çırpıp uğraşmak istemezseniz kalın camlı sağlam bir kavanozda çalkalayabilir, french press'in içine alıp hızlıca açıp kapatabilirsiniz.