Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda yine adaletsizliklerle dolu tepkiler alan, soğansı lezzeti ile dikkat çeken pırasanın alternatifli tarif ve sunumlarına yer veriyorum. 'Nedir bu pırasanın çektiği?' dediğim kadar var; 100 küçük çocuğa soralım, eminim 80 tanesi 'En sevmediğin yemek nedir?' sorusuna 'Pırasa' yanıtı verecek. Pırasa bu muameleyi hak edecek ne yaptı Allah aşkına? Tek suçu annelerimizin bizi ilk pırasa ile tanıştırmalarının; zeytinyağlı, iri iri ve haşlama lezzetinde olan yemekle olması. Şayet pırasayı çiğ olarak tatmış olsaydık ya da böreğin, köftenin, mücverin içinde denenmiş olsaydık, eminim hepimiz çok sevecektik. Peki o zaman geç kalmadık. Bakın pırasa nasıl enfes sonuçlar veriyormuş pişirme ve sunum farkıyla...



PIRASALI BÖREK



MALZEMELER

4 adet yufka

İÇİ İÇİN:

1 kilo pırasa

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 kaşık salça

1 fincan su

Biraz tuz









SOSU İÇİN:

1 bardak süt

1 yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

ÜZERİ İÇİN:

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı sıvı yağı

YAPILIŞI: Pırasa yıkanır, ince doğranır. Tencereye 2 kaşık sıvı yağ konarak pırasalar eklenir, kavrularak biraz öldürülür, biraz tuz ve salça ile pişirilir. Fincanla su eklenir. 5 dk. sonra altını kapatarak soğumaya bırakılır. 1 adet yumurta, süt ve sıvı yağ çırpılarak sıvı karışım hazırlanır. Yufka yarısından kesilerek üzerine fırça ile sıvı karışımı sürülür. Pırasalı harç yufkaya konur ve sarılmaya başlanır. Tepsi sıvı yağla yağlanarak, yufka kendi etrafında çevrilerek tepsiye dizilir. Diğer yufkalar da bir biri çevresine dizilerek tepsi tamamlanır. 1 yumurtaya üç yemek kaşığı sıvı yağ eklenerek çırpılır, fırça ile biten yufkaların üzerine sürülür. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına verilir, üzeri kızarana kadar pişirilir.



PIRASALI KÖZ PATLICANLI KİŞ



MALZEMELER

10 adet milföy

Üzeri için iki adet yumurta sarısı

Susam

Mavi haşhaş

BEĞENDİ İÇİN:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı un

2 adet közlenmiş bostan patlıcan

PIRASA HARCI İÇİN:

3 adet pırasa

1 yemek kaşığı biber salçası

Zeytinyağı

Tuz

Pul biber

YAPILIŞI: Beğendi için tereyağı ve unu kavuruyoruz. Közlenmiş patlıcanı ekleyip kavurmaya devam ediyoruz ve azar azar süt ve tuz ilavesiyle kıvamını almasını sağlıyoruz. Pırasaları minik minik doğruyoruz. Zeytinyağı, salça, tuz ve pul biber ile kavuruyoruz. Milföyleri kare bir kalıbın içine, kenarları dışarı taşacak şekilde diziyoruz; bir çatal yardımıyla taban kısmını kabarmaması için deliyoruz. Üzerine beğendiyi sürüyoruz ve pırasalı harcı gezdiriyoruz. Kenardan sarkan milföylere yumurta sarısı sürüyor susam ve mavi haşhaş ile süslüyoruz. Hazırladığımız kişi önceden ıstılmış 175 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıkar çıkmaz sıcakken üzerine, rendelenmiş kaşar peyniri serpiyoruz, dilimleyerek servis ediyoruz.

PÜF NOKTASI

Beğendi için hazır közlenmiş patlıcan konservelerinden kullanabilirsiniz. Ancak o zaman mutlaka soğuk su ile yıkayıp süzdürmek gerekiyor, çünkü tuzlu oluyor.



ÇİĞ PIRASA SALATASI



MALZEMELER

2 adet pırasa

Nar ekşisi

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Zeytinyağı

Tuz

Pul biber

YAPILIŞI: Pırasaları çiğ olarak mümkün olacak en ince şekilde doğruyoruz ve sos malzemesiyle karıştırıp servis ediyoruz.