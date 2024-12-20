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İDİL ÇİMRİN
20 Aralık 2024, Cuma İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Çikolata sevenler buraya

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün herkesin ortak sevdiği ve hayır diyemediği çikolatayı evde yapıyoruz. Bugünlük benden bu kadar... Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.

EV YAPIMI SÜRÜLEBİLİR ÇİKOLATA




MALZEMELER
1 litre süt
3 yemek kaşığı kakao
1 yumurta
2 kahve fincanı toz şeker
1 kahve fincanı un
2 kahve fincanı nişasta
125 gr tereyağı
YAPILIŞI: Margarin bir tavada eritilir ve bütün malzemeler güzelce karıştırılır. Karışım bir tencereye alınıp 15 dakika karıştırılarak pişirilir. Kavanozlara konulup soğutulur.

DOĞAL ÇİKOLATA

MALZEMELER
150 ml eritilmiş kakao yağı
2.5 tepeleme yemek kaşığı ham kakao
1 yemek kaşığı vanilya
4 yemek kaşığı bal
1 fiske kaya tuzu
YAPILIŞI: Kakao yağını mikro dalgada eritiyoruz. Ölçü kabına diğer malzemeleri ilave ediyoruz. Sürekli karıştırarak homojen olmasını sağlıyoruz. Kalıplara boşaltıyoruz ve donması için birkaç saat bekliyoruz. Kalıptan çıkartıp servis ediyoruz.

TAHİNLİ TRÜF

MALZEMELER
500 gr krema
500 gr tereyağı
500 gr fil dişi çikolata
125 gr jelatin
1 kg tahin
YAPILIŞI: Kremayı kaynatıyoruz ve tereyağını ekleyip karıştırıyoruz. Fildişi çikolatayı ve jelatini ekliyoruz. Son olarak tahini ekliyoruz. Top top yapıp üzerlerini süsleyerek servis ediyoruz.

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