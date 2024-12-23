İdilika'nın Mutfağı'nda bugün nefis çay saati tarifleri var. Bu tarifler öyle bol kepçeden kalorili çay saati lezzetleri değil, bünyemizi rahatsız etmeyecek türden sağlıklı ve hafif tarifler. Umarım beğenirsiniz.

Bugünlük benden bu kadar. Bana dileğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.







UNSUZ YAĞSIZ PAMUK KEK

MALZEMELER

4 yumurta

1 su bardağı toz şeker

200 ml. sıvı krema

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı mısır nişastası

Limon-portakal kabuğu rendesi

YAPILIŞI: Karıştırma kabına yumurta ve toz şeker alınıp bembeyaz olana kadar çırpılır. Üzerine sıvı krema eklenip karıştırılır. Sonra nişasta, kabartma tozu ve vanilya eklenip güzelce karıştırılır. Yağlanıp unlanmış fırın kabına boşaltılır. Önceden ısıtılmış 175-180 derecede yaklaşık 45-50 dakika pişirilir.







UNSUZ PATATES BÖREĞİ

MALZEMELER

3-4 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı maden suyu

1/2 (yarım) çay bardağı sıvı yağ

2.5 çay bardağı süt

1 paket kabartma tozu

8-10 orta boy patates

1 çay bardağı beyaz peynir

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet rendelenmiş soğan

1/2 (yarım) demet maydanoz

Tuz

Karabiber, pul biber

YAPILIŞI: Patateslerin kabuklarını soyup küçük küpler halinde doğrayın. 4 yumurtayı tuz ile özdeşleşene kadar çırpıp sıvı yağ, süt, rendelenmiş soğan, kabartma tozu, maden suyu ve yoğurdu da ilave edip çırpın. Cam fırın kabını yağlayıp sırasıyla doğradığınız patatesleri, maydanozları, baharatları ve peyniri dizin. Daha sonra hazırlamış olduğunuz sosu üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 180-190 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 50-55 dakika pişirin.







PIRASALI MERCİMEKLİ UNSUZ BÖREK

MALZEMELER

1 su bardağı yeşil mercimek

Yarım kg. pırasa

1 adet soğan

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı salça

3 adet büyük boy yumurta

1 paket kabartma tozu

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: 1 bardak yeşil mercimek yumuşayana kadar haşlanır. Suyu iyice süzdürülür. Derin bir tavada doğranmış soğan 3-4 yemek kaşığı yağda sotelenir. Pırasalar ince ince doğranıp soğanlara ilave edilir. Tuz, karabiber konup yumuşayana kadar kavrulur. En son salça eklenip biraz daha kavrulduktan sonra ocaktan alınır. Pırasalı harç ılındıktan sonra mercimekle karıştırılır. Ayrı bir kapta yumurta ve kabartma tozu iyice çırpılıp bu harca konur ve hepsi tekrar karıştırılır. Hazır olan harç, yağlı kağıt serili veya yağlanmış orta boy cam fırın kabına aktarılır. Isıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.