Bugün İdilika'nın ekonomik sofrasında, Sevgililer Günü'ne yakışır bir konseptle evde sevdiklerimize pasta yapıyoruz. Bu tarz havalı pastaların satış fiyatları aldı başını gidiyor, hal böyle olunca da iş başa düşüyor. Kırmızı kadife kek, esasen tam yağlı sütten elde edilen ve asidik bir tat taşıyan buttermilk'ten yapılıyor. Ancak biz Türkiye'de buttermilk bulamıyoruz. O yüzden kırmızı kadife keki, sizin mutfağınızda kolayca bulabileceğiniz malzemelerle hazırladım. Kimi zaman pancar, kimi zaman kakaonun yapısında bulunan antosiyanin isimli kırmızı renk madde sayesinde kırmızı rengini alır. Modern reçetelere baktığımızda ise pancar köklerinin, dut gibi besinlerin kullanılması ile elde edilen kırmızı renkte organik gıda boyaları kullanılmaktadır. Bugünlük benden bu kadar, hepinize süper bir hafta sonu diliyorum. Bu pastayı yapıp yerken herkes sevdiğine sevdiğini söylesin. Hepinize şimdiden afiyet olsun....





KIRMIZI KADİFE KEK

MALZEMELER

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı tam yağlı süt (İçine bir yemek kaşığı elma sirkesi ekleyip karıştırmamız gerekiyor)

100 gr. tereyağı

1 paket vanilya

2.5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı organik kırmızı renkte gıda boyası

3 silme tatlı kaşığı kakao

KREMASI İÇİN:

300 gr. labne peyniri

250 ml. krema

2 yemek kaşığı toz krem şanti

YAPILIŞI: Un, kakao, vanilya ve kabartma tozunu eleyip kenara alıyoruz. Ilıtıp oda sıcaklığına getirdiğimiz süt ile sirkeyi karıştırıp 10 dakika kenarda bekletiyoruz. Kek hamurunu hazırlamaya başlarken; öncelikle oda sıcaklığına gelmiş tereyağını alıyoruz, şekerle birlikte çırpıyoruz. Yumurtaları teker teker ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Oda ısısında bekleyen ve hatta koyulaşan sütü kırmızı gıda boyası ile karıştırıyoruz. Kakaolu un karışımına sütü azar azar ekliyoruz. Çırparak tüm malzemeyi birbirine yediriyoruz. 22 cm'lik kelepçeli ve yağlanmış kek kalıbına harcımızı döküyoruz. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında yaklaşık 45 dakika kadar pişiriyoruz. Krema için; labne peynirini ve krem şantiyi karıştırıyoruz ve en son kremayı ekleyip çırpıyoruz. Mutlaka buzdolabında soğutuyoruz. (Daha kıvamlı olması için soğutmak gerekiyor.) Keki ortadan ikiye kesiyoruz, mümkünse aralardan parçalar kesip elimiz ile ufalıyoruz ve krema ile karıştırıyoruz. Keklerin arasına, etrafına ve üzerine hazırladığımız kremayı sürüyoruz. Kalan ufaladığımız kek parçalarını üzerine dökerek servis ediyoruz.



SÜSLEME ÖNERİSİ

KIRMIZI kadife keki süslemek için kullanacağınız bezeleri marketten satın alabilirsiniz. Eğer bezeleri de ben yapmak istiyorum derseniz; yumurta beyazı ve pudra şekerini çırpıp şekilli olarak yağlı kağıda sıkın ve fırında pişirin. Bezeleri, arzu ettiğiniz dağ meyvelerini ve makaronları pastanızın üzerine gelişigüzel yerleştirin. Süslemek için renkli çiçekler de kullanabilirsiniz.