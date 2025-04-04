Herkese merhaba. Kahvaltıda yulaf ezmesini farklı şekillerde pişirmek son yılların en trend kahvaltı alışkanlıklarından bir tanesi. Yulaf ezmesi, her sağlıklı beslenmenin içinde bulunması gereken bir gıda maddesi. Yulaf ezmesini mükemmel yapan ise düşük glisemik indekse sahip olmasıdır. Kaliteli karbonhidrat tam olarak böyle bir şey aslında... Gün boyunca özellikle kilosunu koruyan ya da kilo vermeye çalışanlar için dengeli bir enerji sağlıyor. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.







KEÇİBOYNUZLU YULAF LAPASI

MALZEMELER

1 su bardağı süt

4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı keçiboynuzu özü

ÜZERİNİ SÜSLEMEK İÇİN:

Muz, ceviz, çiğ badem, kuru meyve

YAPILIŞI: İlk olarak, küçük bir tencerenin içerisine 4 yemek kaşığı yulaf ezmesi eklenir. Süt, kakao ve keçiboynuzu özü yulaf ezmesinin üzerine eklendikten sonra ocağa alınır. Öncelikle orta ateşte, daha sonra kısık ateşte yulaflar yumuşayıncaya kadar pişirilir. İstenilen kıvama geldiğinde, hazırladığınız yulaf lapasını kaseye alıp üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.







HAVUÇLU YULAF LAPASI

MALZEMELER

1 küçük boy rendelenmiş havuç

1/2 su bardağı yulaf ezmesi

3 tam dövülmüş ceviz (opsiyonel)

1/2 muz

1 bardak laktozsuz süt

1 tatlı kaşığı tarçın

YAPILIŞI: Sütü küçük bir tencerede ısıtın, üstüne yulafı ekleyin, bir tahta kaşık yardımı ile kısık ateşte karıştırın. Rendelenmiş havucunuzu ve çatal yardımı ile ezilmiş muzunuzu tencerenizdeki yulaf lapanıza ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Karışım sütü emene kadar karıştırmaya devam edin, daha sonra ocağı kapatın, bir kaba alıp üstüne tarçın ve cevizlerinizi ekleyin.







MANDALİNALI YULAF LAPASI

MALZEMELER

1 su bardağı süt

1 adet mandalina

2 yemek kaşığı yulaf

1 yemek kaşığı file badem

YAPILIŞI: Süt ve yulafı bir kabın içerisine aktarın ve kısık ateşte pişirmeye başlayın. Bu noktada içine aroma vermesi için mandalina kabuğu rendeleyin. Lapa haline gelen yulafı bir kaseye boşaltın. Üzerini mandalina dilimleriyle süsleyin. File bademler ile son dokunuşu yapın.