Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı, mübarek Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü yine mutfağa girdi ve sizler için kazandibi dosyasını açtı. Diğer yandan, müthiş ikili olarak sayılan ve davet sofralarının baş tacı ana yemeklerden biri olarak tanınan arpa şehriye pilavı yatağında kuzu inciği menümüze taşıyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...







KÖZLENMİŞ BİBER VE DOMATES ÇORBASI

MALZEMELER

2 adet közlenmiş kırmızı biber

3 adet közlenmiş domates

1.5 su bardağı soğuk süt

1.5 litre su

3 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

YAPILIŞI: Közlenmiş biberler ve domateslerin kabukları soyulup, kesme tahtasında küçük küpler şeklinde doğranır. Çorba tenceresine yağlar konulup ısıtılır. Un eklenip kokusu çıkana dek kavrulur. Sonra doğranmış domates ve biberleri döküp, 2 dakika daha kavuruyoruz. Üzerine soğuk sütümüzü döküp topaklanmaması için hızlıca karıştırıyoruz. Soğuk suyumuzu da döküp, ara ara karıştırarak orta ateşte kaynamaya bırakıyoruz.







SEBZELİ ŞEHRİYE PİLAVI EŞLİĞİNDE KUZU İNCİK

MALZEMELER

4 adet kuzu incik

1 yemek kaşığı tereyağı

PİLAV İÇİN:

2 su bardağı şehriye

2.5 su bardağı su

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kaşık tereyağı

1 kırmızı biber

1 yeşil biber

1 soğan

Tuz

YAPILIŞI: Kuzu incikler bir tencereye alınır. Kısık ateşte suyunu salıp çekene kadar yaklaşık bir saat pişirilir. Suyunu tamamen çekince bir kaşık tereyağı koyup etler kavurur gibi kızartılır. Pilav için; zeytinyağıyla minik minik doğranan sebzeler ve şehriyeler, rengi koyulaşana kadar kısık ateşte kavrulur. Tuzunu ve suyunu verip kaynayınca altı kısılıp pişmeye bırakılır. Pişen pilavın içine bir kaşık tereyağı koyulup kapağı kapatılır.







BADEMLİ KAZANDİBİ

MALZEMELER

1 litre süt

1 çay bardağı pirinç unu

1 çay bardağı buğday nişastası

1 su bardağı şeker

Tepsiyi kaplamak için margarin ve pudra şekeri

1 su bardağı dövülmüş iç badem

YAPILIŞI: Öncelikle tepsinin her tarafına margarin sürülür. Süzgeçle pudra şekeri serpilir, her tarafı kaplanır. Tencereye kuru malzemeler alınır. Süt yavaş yavaş eklenir. Orta ateşte sürekli karıştırılarak pişirilir. Fokurdadığı zaman altı kapatılır. Bademler ilave edilir. Muhallebiden iki veya üç kepçe alınıp tepsiye dökülür. Ocağımızın orta ateşli yerine alınır. Üzerindeki muhallebi, spatula yardımıyla bir yerden bir yere alınarak dibi yakılır. Her tarafın eşit şekilde yandığından emin olunca, tenceredeki muhallebi tekrar ocağın üzerine alınır. Tekrar kaynadığı zaman tepsiye dökülür. Mutfak tezgahına soğuk su dökülür veya çok ıslak havlunun üzerinde tepsi soğutulur. Soğuyunca spatula ile kesilir. Kestiğimiz ve rulo yapacağımız zaman spatula su ile iyice ıslatılır ve tabağa alınarak servis edilir.