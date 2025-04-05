Tok tutucu özelliği ile bilinen yulaf, mutlaka tüketilmesi gereken bir besindir. Yulaf tüketmek isteyenler onun neyden yapıldığını merak ediyor. Yulaf oldukça faydalı olan bir besindir. Bu sebeple son günlerde yulaf ile ilgili araştırmalar da artmıştır. Yulafın dünyaya, yabanıl olarak yetiştiği Asya'nın batısı ile Avrupa'nın doğusu arasında kalan bölgelerden yayıldığı sanılır. Yabanıl yulaflardan türeyerek günümüze ulaşmış olan kültür yulafları içinde en çok yetiştirileni hiç kuşkusuz Avena sativa türüdür. Bugün yulaf, arpa ve çavdardan daha büyük miktarlarda üretilen bir tahıl. Serin ve nemli iklimleri sevdiği için en iyi Avrupa'nın batı ve İskandinav ülkelerini de içine alan kuzey bölümlerinde, Rusya'da ve Kuzey Amerika'da yetişir. Bununla birlikte Avustralya ve Yeni Zelanda'da da ekilir. Yulaf, fazla yağış almayan, kurak yerlerde kalın kavuzlu, uzunca tohumlar verir.



PEKİ YULAF NEDİR?

Yulaf, içerisinde bol nişasta taneleri yer alan bir besindir. Aynı zamanda bir tarım bitkisidir. Daha çok hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Yulafın insanlar arasında da tüketimi oldukça yaygındır. Bundan dolayı yulaf tüketimi pek çok kişi tarafından önerilmektedir. Yulaf besini yulaf ezmesinden ve nişastadan yapılmaktadır. Otsu ve tahıllı bir bitki olan yulaf bitkisi ile yapılan yulafın çok fazla yararı vardır.







İÇİNDE BOL NİŞASTA VAR

Yulaf üretiminde ilk sırayı Rusya ve ABD almışlardır. En yüksek yulaf verimi Avrupa ülkelerinden alınmaktadır. Bu arada yulaf, Türkiye serin iklim tahılları ekilişinde ve üretiminde buğday, arpa ve çavdardan sonra dördüncü sırada yer alan bir üründür. Yulafın içerisinde bol nişasta yer alır. Bilimsel adı ise Avenadır.



FAYDALARI NELERDİR?

Kolesterolü düşürür: Yulaf tüketmek, kolesterol seviyesini düşürmektedir. Eğer kötü bir kolesterole sahipseniz, vücuttaki kan şekerini düşürmek açısından yulaf tüketimi yoğun bir şekilde önerilmektedir. Yulaf kötü kolesterole karşı doğrudan etki eder ve kolesterol hastaları arasında yulaf tüketimi yaygındır.

Kan şekerini kontrol eder: Kan şekerinin kontrol edilmesi açısından yulaf tüketimi pek çok kişi tarafından önerilmektedir. Kan şekerinin hızlı bir şekilde düşürülmesi ve gün boyunca kendinizi daha iyi hissetmeniz açısından yulaf tüketimi uzman doktorlar tarafından önerilir. Yulaf, kan şekerini kontrol ettiği gibi kan şekerinin yükselmesini de önlemektedir.

Cilt sağlığına iyi gelir: Cilt sağlığını doğal yollardan tedavi etmek isteyen kişilere yulaf tüketimi önerilmektedir. Yulaf sahip olduğu besin değerleri ile birlikte cilt sağlığına oldukça iyi gelmektedir. Özellikle ergenlik döneminde ortaya çıkan sivilce ya da akne şikayetlerini yulaf ezmesi tüketerek geçirmeniz mümkündür. Yulafın tam anlamı ile bir cilt dostu olduğu bilinmektedir.

Bağışıklık sistemini tedavi eder: Bağışıklık sistemi ile alakalı olarak ortaya çıkan hastalıklara yulaf ezmesi oldukça iyi gelmektedir. Bağışıklık sisteminin kontrol edilmesi ve hastalıklara karşı bağışıklığın daha iyi olması için yulafın düzenli olarak tüketilmesi gerekmektedir. Bağışıklık sistemini doğal yollardan tedavi etmek için mutlaka yulaf ezmesi tüketilmelidir.

Kalp sağlığına olumlu etki eder: Kalp hastalıklarından her yıl binlerce kişi hayatını kaybetmektedir. Kalp sağlığı insan yaşamı için hayati derecede öneme sahiptir. Kalp sağlığının olumlu bir şekilde seyretmesi için yulaf tüketimi çok önemlidir. Düzenli bir şekilde yulaf tüketimiyle birlikte Kalp krizi ve kalp damar tıkanıkları riski en aza iner.







OMEGA 3 İÇERİR

Yulaf, protein ve karbonhidratlar açısından zengin bir besin kaynağıdır: Özellikle kış aylarında güne yulaf ezmesi ile başlamak enerji seviyemize ve sağlığımıza olumlu etki yapar. Yulafta bulunan sekiz adet temel aminoasit, onu hayvani olmayan protein kaynakları arasında değerli bir yere taşır. Yulaf aynı zamanda bol miktarda Omega 3 ve linoleik asit içerir. Bunlar "iyi yağ" olarak bilinen, kötü kolesterolü azaltır.



YULAF EZMESİ NEDİR VE NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Yulaf kepeğinin temizlendikten sonra kurutulup ezilmesiyle elde edilen tahıla yulaf ezmesi denir. Yulaf ezmesini tüketmenin ise birçok farklı yolu var. Doğru hazırlama ve sunumla yulaf ezmesini vazgeçemeyeceğiniz yiyecekler arasına almanız çok kolay. Yulaf ezmesini soya sütü, yoğurt veya yağsız süt ile karıştırarak hazırlayabilir ve kahvaltılarda tüketebilirsiniz. Omletinizin içerisine bir miktar ekleyerek doyuruculuğunu arttırabilirsiniz. En başta kekler olmak üzere hamur işlerinize ekleyerek besin değerlerini artırabilirsiniz. Spor öncesi yulaflı besinler tüketerek enerji seviyenizi yükseltebilirsiniz. Klasik tariflerle tatlı ve pasta tüketimi yerine yulafla hazırlayacağınız kalorisi düşük alternatiflere yönelebilir, böylece formunuzu koruyabilirsiniz. Smoothie'lerinize yulaf ezmesi ekleyerek kıvamını arttırabilirsiniz. Doyurucu olması ve uzun sürede sindirilmesi sebebiyle gün içerisinde acıktığınızda yulaflı ürünler tercih etmeniz açlık krizlerinin önüne geçer ve kilo almamanıza yardımcı olur.







ELMALI YULAF LAPASI

MALZEMELER

1 kırmızı elma (yeşil elma kullanırsanız 1 tatlı kaşığı bal)

1 tatlı kaşığı tarçın,

4-5 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1,5 su bardağı süt,

1 yemek kaşığı chia tohumu. İsteğe göre kuru meyveler.

YAPILIŞI: Elmayı rendeleyip tencereye alın. Tarçını, yulaf ezmesini ve sütü ekleyip 4-5 dakika ocakta pişirin. Ocaktan aldıktan sonra içerisine chia tohumunu ekleyip karıştırın.