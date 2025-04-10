İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Zonguldak'tayız. Bir yörenin mutfak kültürü denildiğinde akla mutfağın evdeki konumu ve önemi, o yöreye has mutfak araç-gereçleri, yiyecek-içecek adları ve yapılışları, sofra adabı, yemek öğünleri, yiyecek saklama ve kışlık hazırlama yöntemleri ve özel günlerde yapılan yöreye özgü yemekler gelmektedir. Bir bütün olarak düşünüldüğünde mutfak kültürünü etkileyen ve şekillendiren önemli unsurlar vardır. Bu unsurlar; başta yörenin baskın olan üretim ilişkileri olmak üzere, ilin coğrafi konumu ve özelliği, yetiştirilen tarım ürünleri, sosyo-ekonomik durumu, iç ve dış göçlerdir.
Zonguldak yöresinin coğrafi özelliği göz önünde bulundurulduğunda, ilin çok engebeli bir yapıya sahip oluşu ekili-dikili tarım alanlarının parçalı ve dar olmasına neden olmuştur. Buna rağmen yetiştirilen ürün çeşidi fazladır.
İlin başlıca tarım ürünlerini; buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, bakla, fasulye oluşturmaktadır. Sebze ve meyvecilik gelişmiş olup en çok kara lahana, pırasa, ıspanak, armut, fındık, elma, erik, dut, ceviz, kestane, kızılcık ve kiraz yetiştirilir.
ÇÖPELE
MALZEMELER
700 gr patates
300 gr süzme yoğurt
50 gr tereyağı
10 gr sarımsak
10 gr pul biber
10 gr tuz
YAPILIŞI: Patatesleri küp şeklinde doğrayın ve bir tencerenin içine koyarak üzerine su serpin. Yarısına kadar su ekleyip tencerenin kapağını kapatın ve orta dereceli ateşte 30 dakika civarı pişirin. Pişen patatesleri servis tabağına alın, ezilmiş sarımsağı süzme yoğurtla karıştırıp biraz su ilave ederek süzme yoğurdunu inceltin ardından patateslerin üzerine dökün. Kızdırılmış tereyağında kırmızı pul biberi çöpele yemeğinin üzerine gezdirin. Çöpeleyi ılık olarak servis edin.
KARTLAÇ
MALZEMELER
400 gr mısır unu
50 gr yumurta
400 gr süt
20 gr ayçiçek yağı
10 gr tereyağı
Kabartma tozu
Tuz
Şeker
YAPILIŞI: Yumurta, süt ve şekeri birkaç dakika çırpın. Diğer malzemeleri ilave edip yoğurun. Hamuru bulamaç haline getirmek için gerekirse süt ilavesi yapın. Eritilmiş tereyağını tavaya küçük miktarlarda dökerek kısık ateşte pişirin. Alt tarafı piştikten sonra ters çevirerek diğer tarafını da pişirmeyi unutmayın.
PIRASA ÇORBASI
MALZEMELER
1000 gr ılık su
750 gr pırasa
150 gr haşlanmış barbunya
150 gr mısır unu
50 gr havuç
50 gr kuru soğan
30 gr tereyağı
20 gr toz şeker
5 gr tuz
5 gr kırmızı pul biber
YAPILIŞI: Önceden ısıtılmış bir tavada soğanları tereyağı ile kavurun. Üzerine ince doğranmış pırasaları, havucu ve barbunyayı ilave ederek karıştırın. 10 dakika kadar piştikten sonra ılık su ve tuz ilave ederek pişirin. Sebzeler pişmeye başlayınca üzerine mısır unu ve toz şeker ekleyin. Mısır unu karıştırıldıktan ve çorba kaynamaya başladıktan sonra altını kısarak demlenmeye bırakın. Ayrı bir tavada pul biberi tereyağında kavurun. Çorbayı tabaklara koyduktan sonra tereyağlı biberi üzerine gezdirerek servis edin.