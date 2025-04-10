İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Zonguldak'tayız. Bir yörenin mutfak kültürü denildiğinde akla mutfağın evdeki konumu ve önemi, o yöreye has mutfak araç-gereçleri, yiyecek-içecek adları ve yapılışları, sofra adabı, yemek öğünleri, yiyecek saklama ve kışlık hazırlama yöntemleri ve özel günlerde yapılan yöreye özgü yemekler gelmektedir. Bir bütün olarak düşünüldüğünde mutfak kültürünü etkileyen ve şekillendiren önemli unsurlar vardır. Bu unsurlar; başta yörenin baskın olan üretim ilişkileri olmak üzere, ilin coğrafi konumu ve özelliği, yetiştirilen tarım ürünleri, sosyo-ekonomik durumu, iç ve dış göçlerdir.

Zonguldak yöresinin coğrafi özelliği göz önünde bulundurulduğunda, ilin çok engebeli bir yapıya sahip oluşu ekili-dikili tarım alanlarının parçalı ve dar olmasına neden olmuştur. Buna rağmen yetiştirilen ürün çeşidi fazladır.

İlin başlıca tarım ürünlerini; buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, bakla, fasulye oluşturmaktadır. Sebze ve meyvecilik gelişmiş olup en çok kara lahana, pırasa, ıspanak, armut, fındık, elma, erik, dut, ceviz, kestane, kızılcık ve kiraz yetiştirilir.



ÇÖPELE

MALZEMELER

700 gr patates

300 gr süzme yoğurt

50 gr tereyağı

10 gr sarımsak

10 gr pul biber

10 gr tuz

YAPILIŞI: Patatesleri küp şeklinde doğrayın ve bir tencerenin içine koyarak üzerine su serpin. Yarısına kadar su ekleyip tencerenin kapağını kapatın ve orta dereceli ateşte 30 dakika civarı pişirin. Pişen patatesleri servis tabağına alın, ezilmiş sarımsağı süzme yoğurtla karıştırıp biraz su ilave ederek süzme yoğurdunu inceltin ardından patateslerin üzerine dökün. Kızdırılmış tereyağında kırmızı pul biberi çöpele yemeğinin üzerine gezdirin. Çöpeleyi ılık olarak servis edin.



KARTLAÇ

MALZEMELER

400 gr mısır unu

50 gr yumurta

400 gr süt

20 gr ayçiçek yağı

10 gr tereyağı

Kabartma tozu

Tuz

Şeker

YAPILIŞI: Yumurta, süt ve şekeri birkaç dakika çırpın. Diğer malzemeleri ilave edip yoğurun. Hamuru bulamaç haline getirmek için gerekirse süt ilavesi yapın. Eritilmiş tereyağını tavaya küçük miktarlarda dökerek kısık ateşte pişirin. Alt tarafı piştikten sonra ters çevirerek diğer tarafını da pişirmeyi unutmayın.



PIRASA ÇORBASI

MALZEMELER

1000 gr ılık su

750 gr pırasa

150 gr haşlanmış barbunya

150 gr mısır unu

50 gr havuç

50 gr kuru soğan

30 gr tereyağı

20 gr toz şeker

5 gr tuz

5 gr kırmızı pul biber

YAPILIŞI: Önceden ısıtılmış bir tavada soğanları tereyağı ile kavurun. Üzerine ince doğranmış pırasaları, havucu ve barbunyayı ilave ederek karıştırın. 10 dakika kadar piştikten sonra ılık su ve tuz ilave ederek pişirin. Sebzeler pişmeye başlayınca üzerine mısır unu ve toz şeker ekleyin. Mısır unu karıştırıldıktan ve çorba kaynamaya başladıktan sonra altını kısarak demlenmeye bırakın. Ayrı bir tavada pul biberi tereyağında kavurun. Çorbayı tabaklara koyduktan sonra tereyağlı biberi üzerine gezdirerek servis edin.