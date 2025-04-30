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İDİL ÇİMRİN
30 Nisan 2025, Çarşamba İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Akşama ne pişirsem?

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, dört kişilik bir ailenin rahatlıkla doyabileceği ve çorbasından tatlısına kadar tüm tabakları barındıran bir sofra kuruyoruz.

FESLEĞENLİ TAVUK SOTE

MALZEMELER
400 gr. tavuk göğsü
2 adet domates
1 adet soğan
2 diş sarımsak
2 adet köy biberi
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Taze fesleğen
Taze kekik
Karabiber

YAPILIŞI: Öncelikle tavukları zeytinyağında pişiriyoruz. Üzerine soğan ve biber ekleyip yumuşayana kadar pişiriyoruz. Domates ve sarımsakları da ilave ettikten sonra yeşillikleri ve baharatı ekleyip 15 dakika pişmeye bırakıyoruz.

KIŞ ÇORBASI

MALZEMELER
1 adet küçük brokoli
1 adet pırasa
1 adet havuç
1 adet kırmızı biber
1 adet domates
2-3 diş sarımsak
Tuz
Karabiber
Bir tutam dereotu

YAPILIŞI: Bütün sebzeleri yıkıyoruz. İrice doğrayıp tencereye alıyoruz. Üzerine 8-9 su bardağı su ilave ediyoruz. Tuz ve karabiber ekleyip sebzeler yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Tereyağında unu kavuruyoruz. Kavurduğumuz unu sebzelerin içine alıp blender'dan geçiriyoruz. İnce ince kıydığımız dereotunu ekleyip, limon ile servis ediyoruz.


KURU MEYVELİ MUHALLEBİ

MALZEMELE
1 lt. süt
1 su bardağı un
1 su bardağı toz şeker
Çeyrek su bardağı kuru incir
1 paket vanilya
Çeyrek su bardağı portakal kabuğu
SÜSLEMEK İÇİN
Çekilmiş Antep fıstığı, file Antep fıstığı ya da badem
YAPILIŞI: Bütün malzemeyi bir tencereye koyup pişiriyoruz. Portakal kabuklarını kaynar suda haşlıyoruz ve minik minik doğruyoruz. İncirleri doğruyoruz. Pişen muhallebinin içine kuru incir ve portakalları ilave edip kaselere paylaştırıyoruz. En son Antep fıstığı ile süslüyoruz.

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