Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün çocukların çok sevdiği bir lezzet olan waffle'dan söz edeceğim. Son yılların meşhur lezzeti olan waffle kelimesi ilk olarak Frenkçe olan 'wafla' kelimesinden geliyormuş. Wafla, bal peteği ya da kek demekmiş. Bu kelime 1185'te Fransızca olarak 'walfre', 13'üncü yüzyılda ise Hollandaca olan 'wafele'ye dönüşmüş. Sonradan Hollandaca daha çağdaş haline geldiğinde 'wafel' olarak kullanılmaya başlamış.

Robert Smith adlı bir İngiliz'in kitabı Court Cookery'de bu lezzet "Waffles. Take flower, cream..." ifadesiyle adından söz ettirmiş. Ben de bugün size kolaylıkla evde hazırlayabileceğiniz waffle tariflerine yer verdim. Umarım beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.







WAFFLE

MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

2 yumurta

1 yemek kaşığı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay kaşığı tuz

1.5 su bardağı un

1 su bardağı süt

1/4 (çeyrek) su bardağı sıvı yağ

2 yumurta

1 yemek kaşığı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay kaşığı tuz

1.5 su bardağı un

1 su bardağı süt

1/4 (çeyrek) su bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI: Waffle yapmak için yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırıyoruz. Yumurtanın akını vanilyanın yarısıyla mikserde köpürene kadar çırpıyoruz. Yumurtanın sarısıyla toz şekeri de ayrı bir kapta çırpıyoruz. Yumurta akıyla vanilya karışımının üzerine bu karışımı ve diğer tüm malzemeleri döküp karıştırıyoruz. Hamurumuz hazır. Bundan sonra bu hamuru waffle makinesine koyuyoruz ve pişiriyoruz. Pişen waffle hamurunun üzerine dilediğimiz malzemeleri koyuyoruz ve süslüyoruz.







TOST MAKİNESİNDE WAFFLE

MALZEMELER

1 su bardağı süt

Yarım çay bardağı şeker

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilya

Yarım çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

1,5 su bardağı un

YAPILIŞI: Yumurtayı ve şekeri köpürene kadar mikserle çırpıyoruz. Yağı ve sütü ekleyip tekrar çırpıyoruz. Son olarak vanilya ve kabartma tozunu ekliyoruz. Unu yavaş yavaş ilave ederek kek hamurundan daha akıcı bir hamur elde ediyoruz. Tost makinasının en sıcak derecesinde çok az yağ sürerek 1 kepçe hamur koyarak pişiriyoruz.







TUZLU WAFFLE BURGER

MALZEMELER

3 yumurta

1 su bardağı süt

3 çorba kaşığı erimiş margarin

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuzkarabiber

1 su bardağı un

İçine koymak için istediğiniz her çeşit burger malzemesi olabilir.

YAPILIŞI: Yumurtaları çırpıyoruz. Süt, yağ, un tuz, kabartma tozunu ilave edip topak kalmayacak şekilde çırpmaya devam ediyoruz. Kızgın waffle makinesini fırçayla yağladıktan sonra birer kepçe döküp arkalı önlü pişiriyoruz. Burger malzemesini kendi zevkimize göre tercih edip aralarına ekliyoruz.