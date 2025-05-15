Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün tahinli lezzetlere yer veriyorum. Tahinin bir susam ezmesi olduğunu söyleyebilirim. Kabukları soyulmuş ve kızartılmış susamların ezilmesi ile meydana geliyor ve Kuzey Afrika, Yunanistan, İran, Türkiye gibi ülkelerin yanı sıra Orta Doğu ülkelerine kadar çok geniş bir coğrafyada tüketiliyor. Tahin çok çeşitli mutfak kültürlerinde farklı şekillerde kullanılıyor. Türkiye'de çoğunlukla pekmeze eklenerek kahvaltılarda kullanılan tahini ben bugün, közlenmiş patlıcan ile, kek ile ve Nazilli'nin meşhur lezzeti olan çörek ile beraber işliyorum.

Tahinle pekmez ikilisini sevmeyen yoktur. Tahini geleneksel olarak pekmezle tüketiriz ki bu ikili çok iyi bir enerji kaynağıdır. Ancak tahini beslenmeye daha fazla dahil etmek, tahinin faydalarından daha çok yararlanmak adına akıllıca olacaktır. Salata soslarına ekleyerek hem salatalarınıza lezzet, hem de sağlığınıza sağlık katabilirsiniz.

Bozulmaya, çürümeye ve kokuşmaya karşı da çok dayanıklı bir besin olan tahin, oldukça fazla yağa sahiptir ve buzdolabında muhafaza edilir.

Tahin, ayrıca çok iyi bir bakır, manganez ve amino asit metiyonin kaynağıdır. Her biri sağlıklı yağ asidi olan, omega 3 ve omega 6 yağ asitleri bakımından da iyi bir besin kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca iyi bir protein kaynağı olan tahini, vejeteryan olarak beslenen kişiler de rahatlıkla tüketebilir. Üstelik tahinin şeker ve doymuş yağ oranı da oldukça düşüktür. 'Ali Baba ve Kırk Haramiler' masalındaki meşhur 'Açıl susam açıl' sözü, susam tohumlarının olgunluğa eriştikten sonra patlayarak açılmasından sebep söylenmiştir..

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



TAHİNLİ ÇÖREK

MALZEMELER

50 gr. tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı ılık süt

Yarım çay kaşığı tuz

2.5 çay kaşığı instant maya

4 su bardağı un

İÇ HARCI İÇİN:

1 su bardağı tahin

1 su bardağı toz şeker

ÜZERİ İÇİN:

1 adet yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı üzüm pekmezi

Susam

YAPILIŞI: Çörek hamuru için; un haricindeki gerekli olan malzemelerin tamamını derin bir kap içerisinde karıştırıyoruz. Üzerine azar azar un ilave ederek yoğurup yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hamurun üzerini bir bez ile örtüp mayalanması için bekletiyoruz. İç harcı için tahin ve toz şekeri bir kase içerisinde karıştırıyoruz. Mayalanan hamuru iki eşit parçaya bölüyoruz ve bir parçasını üzeri örtülü bir şekilde bekletiyoruz. Diğer parçayı unlu bir zemin üzerinde oklava yardımı ile açıyoruz. Üzerine her yerine gelecek şekilde tahinli şeker karışımından sürüyoruz. Hamurun ortasından küçük bir delik açıyoruz ve hamur delikten dışarı doğru olacak şekilde rulo yapıyoruz. Elde edilen yuvarlak rulo hamuru iki eş parçaya bölüyoruz. Rulo hamurları yuvarlayarak biraz inceltiyoruz ve burgu yapıp kendi etrafında döndürürerek spiral bir şekilde sarıyoruz. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Hazırlanan çöreklerin üzerine fırça yardımı ile pekmezli yumurta karışımını sürüp susam serpiştiriyoruz. 180 derecede, üzerleri kızarıncaya kadar pişiriyoruz.

TAHİNLİ KURABİYE

MALZEMELER

1 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ

1.5 su bardağı pudra şekeri

2 kahve fincanı tahin

1 paket vanilya

3-3. 5 su bardağı un

Yarım su bardağı iri kıyılmış ceviz içi

YAPILIŞI: Sıvı yağ, tahin, pudra şekeri, vanilya ve ceviz içini bir kabın içinde karıştırıyoruz. Unu azar azar ekleyerek yoğuruyoruz. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlıyoruz. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyoruz ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında altı pembeleşene kadar pişiriyoruz.

HUMUS

MALZEMELER

2 su bardağı nohut

5 yemek kaşığı tahin

4 diş sarımsak

1 adet taze sıkılmış limon suyu

4 yemek kaşığı su

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı tuz

ÜZERİ İÇİN:

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

4 dal maydanoz

YAPILIŞI: Ayıklanmış nohutları üzerini geçecek kadar suda yumuşayana kadar haşlıyoruz. Suyunu süzdürdüğümüz haşlanmış nohutların kabuklarını tek tek ayıklıyoruz. Ezilmiş sarımsakları küçük parçalar halinde doğruyoruz. Haşlanmış nohut, tahin, sarımsak, taze sıkılmış limon suyu, su, zeytinyağı, kimyon ve tuzu mutfak robotu ya da blender yardımıyla krema kıvamı alana kadar karıştırıyoruz. Humus karışımını servis tabağına yayıyoruz ve servis ediyoruz.