Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün hiçbirimizin kolay kolay hayır diyemeyeceği, yaz ayları yaklaşırken manav tezgahlarında yerini alan yeşil erik var. İster tuzla yiyin, ister sade kütür kütür yeşil erik, hepimizin vazgeçilmezidir. Peki yeşil erik sadece meyve olarak mı tüketiliyor? Hayır. Ekşi yeşil erik sürpriz bir şekilde et yemeklerine çok yakışıyor ve yemeklere kendine has mayhoş bir lezzet katıyor. Ben bugün sizlere, Mardin mutfağının mihenk taşlarından biri olan ve erikle yapılan alluciye yemeğinin tarifini veriyorum. Gaziantep yöresine ait erik tavasını da anlatıyorum. Erik tavası, bana göre ekşili et yemeklerinde lezzet olarak başı çekiyor. Kışın ayva ile de yapılan bu yemek, yemyeşil ekşi erikler ile nefis bir hal alıyor. Son olarak ise ev yapımı bir erik turşusu tarifi veriyorum sizlere. Erik turşusu da davetler için şahane bir aperatif bence. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah. com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.





ERİK TAVASI



MALZEMELE

1/2 kg. iri yeşil erik

400 gr. kuşbaşı et

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1/2 yemek kaşığı biber salçası

1 baş taze sarımsak

1 yemek kaşığı sade yağ veya tereyağı

1 yemek kaşığı şeker

2 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI: Öncelikle eti kendi suyunu salıp çekene kadar pişiriyoruz. Soğanı yemeklik doğruyoruz. Suyunu tamamen çekmiş etin üstüne sade yağ veya tereyağı ile doğranmış soğanı ekliyoruz. Soğanlar şeffaflaşıp yumuşayıncaya kadar kavuruyoruz. Domates ve biber salçalarını kavrulan et ve soğana ekleyip ezerek karıştırıyoruz. Etin üstünü ancak geçecek kadar su koyuyoruz ve tuzu ekleyerek pişmeye bırakıyoruz. Et iyice yumuşayana kadar yaklaşık bir saat kısık ateşte pişiriyoruz. Eriklerin çekirdeklerini ayıklayarak iri parçalar haline doğruyoruz ya da bütün olarak bırakıyoruz. Burası sizin zevkinize kalmış. Etin pişmesine yakın sarımsakları ekliyoruz. Et iyice yumuşayınca erikleri ve şekeri de ekliyoruz. Kısık ateşte erikler diriliğini kaybedene kadar pişirmeye devam ediyoruz, karabiber ekleyerek servis ediyoruz.





ERİK TURŞUSU



MALZEMELER

2 kilo can eriği

1 litre üzüm sirkesi

5-6 yemek kaşığı tuz

2 kaşık şeker

1 kaşık limon tuzu

1 baş sarımsak

1 litre su

YAPILIŞI: Erikleri dört beş yerinden çiziyoruz ve turşu kabına alıyoruz. Sarımsakları da soyup bütün bütün içine atıyoruz. Diğer malzemeleri bir kapta karıştırıp turşu kabına ekleyerek buzdolabında bir hafta beklettikten sonra servis ediyoruz.



ALLUCİYE



MALZEMELER

1 kg. kemikli kuzu eti

500 gram kıyma

1 kase pirinç

2 kg. yeşil erik

2 bağ taze soğan

2 bağ maydanoz

1 tatlı kaşığı karabiber

YAPILIŞI: Kemikli kuzu etini iki tatlı kaşığı tuz ile birlikte haşlıyoruz. İki bağ taze soğanı ve iki bağ maydanozu incecik doğruyoruz. Islattığımız pirinci süzüp rondoda çekiyoruz. 500 gram kıymayı da çekip pirinçle karıştırıyoruz. Bir tatlı kaşığı karabiber serperek harcı yoğuruyoruz ve misket büyüklüğünde köfteler hazırlıyoruz. Haşlanıp suyunu çeken etleri bir çay bardağı sıvı yağ ilavesi ile kavuruyoruz, ardından sıcak su ekleyip pişiriyoruz. Yuvarladığımız misket köfteleri ise başka bir tavada kızartıyoruz. Haşlanan et ile, doğradığımız maydanoz ve taze soğanları buluşturuyoruz. Kızarttığımız köfteleri, haşladığımız kemikli etle pişiriyoruz. Erikleri ise süzgece alıp etin piştiği tencerenin üzerinde buharda pişiriyoruz. Yumuşayan erikleri ezerek püre haline getirip diğer tüm malzeme ile buluşturup pişiriyoruz. Pişerken bir avuç bütün eriği de yemeğin içine bırakıyoruz.