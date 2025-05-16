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İDİL ÇİMRİN
16 Mayıs 2025, Cuma İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Akşama ne pişirsem?

İdilika'nın Mutfağı'nda size yine üç farklı tarif vermek istiyorum; hem pratik, hem de lezzetli... Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr. adresinden ulaşabilirsiniz.

KAĞIT KEBABI

MALZEMELER
400 gr. orta yağlı kuzu kıyma
2 yeşil biber
1 kırmızı biber
2 diş sarımsak
Bir tutam maydanoz
Tuz
Karabiber
SÜSLEMEK İÇİN:
1 domates
1 biber
YAPILIŞI: Biberleri, sarımsak ve maydanozu robotta iyice çekelim. Kıymanın tuzunu, karabiberini atalım. Çektiğimiz karışımı da ekleyip yoğuralım. Fırın tepsisine kağıt serelim, kağıdın kenarlarını suyun tepsiye akmaması için kıvıralım. Karışımdan üç eşit parça bölüp elimizle yayarak ince açalım. Üzerlerine domates-biber dilimleyelim. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yarım saat suyunu çekene kadar pişirelim.

FİRİK PİLAVI

MALZEMELER
1 çay bardağı nohut
2 su bardağı firik
1 su bardağı bulgur
1 soğan
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı biber salçası
6 su bardağı su
Tuz
Kırmızı pul biber
Karabiber
YAPILIŞI: Nohudu bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün üzerini geçecek kadar suyla yumuşayana kadar haşlayın. Ayıklanmış firik ve bulguru kuruyken birbirleriyle iyice karıştırın. Soğanı yemeklik doğrayıp yağda şeffaflaşıncaya kadar kavurun. Biber salçasını ilave edip, soğanla iyice karışmasını sağlayın. Üzerine 6 bardak sıcak su, tuz ve kırmızı pul biber ekleyin. Firik ve bulgur karışımını ilave edip karıştırın. Yüksek ateşte kaynatın. Daha sonra kısık ateşe alarak pilav suyunu çekinceye kadar pişirin.

FISTIKLI MUHALLEBİ

MALZEMELER
1 litre süt
2 yemek kaşığı mısır nişastası
3 yemek kaşığı un
1 su bardağı şeker
1 paket vanilya 3 yemek kaşığı Antep fıstığı
1 çorba kaşığı tereyağı
YAPILIŞI: Fıstık hariç tüm malzemeyi karıştırıp, pişiriyoruz. Ocaktan alınca henüz sıcakken fıstık ve tereyağı ekleyip mikserle 10 dakika çırpıyoruz.

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