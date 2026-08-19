İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, çok faydalı, bir o kadar da hafif bir sebze olan kabaklı tarifler var. Hepimizin alışık olduğu kabaklı tariflerin başında mücver, kabak kalye, kabak oturtma geliyor olsa da; ben bugün sizlere bir nebze ters köşe tarifler vermek istedim. Tariflerden biri, karbonhidrat düşmanlarının çok hoşuna gidecek bir spagetti. Bu öyle bir spagetti ki, makarna yerine kabak kullanılıyor ve enfes bir pesto sos ile servis ediliyor. Diğer sürpriz tarif ise, kabak tarifleri arasında neredeyse en tutumlu olanı diyebilirim; zira kabağın kendisi değil de kabuğu kullanılarak yapılıyor. Kaşkarikas, diğer bir deyimle kabuk yemeği olarak bilinen bu Sefarad yemeği; sade lezzeti, az ve öz malzemesi ile benim gönlümde taht kurdu. Son olarak da tuzlu keklerin bence şahı, bol dereotlu, beyaz peynirli ve kabaklı nefis bir kek tarifi var. Deneyin bakalım sevecek misiniz... Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



KAŞKARİKAS



MALZEMELER

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3 adet kabağın kabuğu

3 adet rendelenmiş domates

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

3 yemek kaşığı incecik kıyılmış dereotu

YAPILIŞI: Kabağı soyuyoruz, kabukları iyice yıkayıp temizliyoruz. Tencereye zeytinyağı koyuyoruz. Kabak kabuklarını beş-altı dakika soteliyoruz ve rendelenmiş domatesi ekliyoruz. Tuz ve karabiberle lezzetlendirdiğimiz kabak kabuklarını 15 dakika kısık ateşte pişiriyoruz. En son kıyılmış dereotunu ilave ederek ılımaya bırakıyoruz.



GİRİT USULÜ KABAK SIYIRMA

MALZEMELER

3 kabak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

5-6 dal taze soğan

4-5 diş sarımsak

1 kahve fincanı pirinç

1 su bardağı su

1 limonun suyu

1 tutam dereotu

1 tutam taze nane

Tuz

YAPILIŞI: Önden pirinçleri az suda biraz pişirip yumuşatalım. Kısa süreli pişen bir yemek olduğu için pirinçleri hiç pişirmeden katarsak diri kalır. Zeytinyağını tencereye alalım ve taze soğan ile sarımsakları doğrayalım orta ateşte hafif ölene kadar kavuralım. Soğan ve sarımsak ölünce pirinci ve suyu da ekleyelim ateşi kısıp suyu çekene kadar pişirelim. Kabakları sıyırma işlemini çekirdekli kısma gelene kadar yapalım. Çekirdekli kısımları bu yemekte kullanmayacağız onları daha sonra başka bir yemekte değerlendirebiliriz. Sıyırdığımız kabakların üzerine az tuz ekeleyip elimizle harmanlayalım. Çok bastırmayalım ezilmesinler incecikler çünkü. Bu sırada suyunu çeken pirinç soğan ve sarımsağın üzerine bu sıyrılan kabakları koyalım, limon suyunu dökelim az daha tuz katalım ve dereotunun yarısını doğrayıp ekleyelim. Kontrol ederek en fazla 5 dakika kısık ateşte ocakta tutalım. Kabakların rengi yeşilden sarıya dönünce ocaktan alalım. Kalan dereotu ile taze naneyi de doğrayıp yemeğe ekleyelim. Soğuttuktan sonra servis edelim.



KABAKLI KEK

MALZEMELER

2 orta boy kabak

3 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet kırmızı biber

Yarım demet dereotu

Bir tutam maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 paket kabartma tozu

250 gr. beyaz peynir

2.5 su bardağı un

YAPILIŞI: Öncelikle yumurtaları iyice çırpıyoruz. Daha sonra yoğurdu, sıvı yağı, kabartma tozunu, tuzu, baharatları ve unu ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz. Rendelenip suyu sıkılmış kabakları, ufak ufak doğranmış kırmızı biberi, kıyılmış dereotu ile maydanozu ve ufalanmış beyaz peyniri ekleyip, karıştırıyoruz. Harcı, yağlanmış fırın tepsisine ya da kek kalıbına döküyoruz. 175 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.