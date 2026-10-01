İDİL AÇIKALIN

Sıcacık, halis muhlis bir Türk lezzetidir çay. Lezzetli bir çay içmek için ilk dikkat etmemiz gereken şey, şüphesiz çay seçimi. Damak tadımıza uygun olan çayı bulup doğru demleme teknikleri ile demlemek gerekiyor. Bugün size çayın aromasını alabileceğimiz farklı lezzetler hazırladım. Bakalım beğenecek misiniz...

PÜF NOKTALARI

■ Çayı, tozundan arınması için demliğe koymadan önce yıkamalısınız.

■ Çayın tamamen suyun dibine çökmesi de tadının daha yoğun olması için önemlidir. Bu nedenle demlikteki çayı karıştırın ve yüzeydeki çayları suyun dibine doğru itin.

■ Su kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve 15 dakika kadar bekleyin. Eğer demlenme süresini çok uzatırsanız, çayın tadı acılaşmaya başlar.

■ Soğuk su ile çay demleme yöntemi de bambaşka bir lezzet sunuyor.





ÇAYLI CEVİZLİ KEK



MALZEMELER

3 adet yumurta

1.5 su bardağı şeker

1 su bardağı demlenmiş çay

1 su bardağı sıvı yağ

2.5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya n n 1 su bardağı kırık ceviz

YAPILIŞI: Yumurta ve şekeri üç dakika mikserle çırpıyoruz. Yağ, çay ve cevizleri ekleyerek karıştırıyoruz. Elediğimiz un, kabartma tozu ve vanilyayı harca ekleyip karıştırıyoruz, yumuşak kıvamlı kek hamuru elde ediyoruz. Hamuru, yağlanmış kek kalıbına boşaltıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.





SÜTLÜ ÇAY



MALZEMELER

1 su bardağı sıcak süt

Yarım su bardağı sıcak çay demi

3–4 tane kakule (isteğe bağlı)

Şeker (damak tadınıza kalmış)

Bir çimdik tuz (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Hazır sıcak çayınız varsa sadece bir bardak sütü cezvede tam kaynamaya başlayınca ateşten alıyoruz, sonra içine yarım su bardağı sıcak çay demini döküyoruz. Şeker ya da tuz katarak afiyetle içiyoruz.



ÇAYLI KAHVELİ KURABİYE



MALZEMELER

1 paket margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta

1 çorba kaşığı kuru çay

2 çorba kaşığı granül kahve

1 su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Dövülmüş fındık

Aldığı kadar un

YAPILIŞI: Yumurtaların aklarıyla sarılarını ayırıyoruz. Oda sıcaklığındaki margarini, şekeri, sıvı yağı ve yumurta sarısını karıştırıyoruz. Çay, kahve ve vanilyayı ilave ediyoruz. Azar azar un ilave edip yoğuruyoruz. En son kabartma tozunu ekleyip yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hazır olan hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlıyoruz. Önce yumurta akına, sonra fındığa bulayıp yağlanmış tepsiye diziyoruz. Önceden 180 derecede ısıtılmış olan fırına koyuyoruz, üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.