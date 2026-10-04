İDİL AÇIKALIN

Kocaeli denildiğinde çoğumuzun aklına ilk olarak sanayi geliyor. Oysa biraz şehir merkezinden çıkıp ilçelerine, köylerine doğru ilerlediğinizde karşınıza oldukça farklı bir Kocaeli çıkıyor. Denizi, ormanları, Kartepe'si, Kandıra'nın köyleri ve yıllardır yaşatılan yöresel lezzetleriyle hafta sonu için güzel bir rota. Üstelik İstanbul'a bu kadar yakın olmasına rağmen gastronomi açısından hâlâ keşfedilecek çok şeyi var. Kocaeli mutfağında ilk dikkatimi çeken şey, gösterişli yemeklerden çok günlük hayatın içinde yaşamaya devam eden lezzetler oldu. İzmit simidi, pişmaniye, Kandıra yoğurdu, mancarlı pide, dartı, köy peynirleri, Eşme ayvası… Bunların birçoğu hâlâ bölge insanının sofrasında. Kocaeli'ne yolunuz düşerse bence güne İzmit'te sıcak bir simit ve çayla başlayın. Ardından rotanızı Kandıra tarafına çevirin. Çünkü Kocaeli mutfağının en güzel örneklerinden bazılarını burada bulabilirsiniz. Kandıra'nın özellikle manda yoğurdu çok meşhur. Yoğun kıvamı ve üzerindeki kaymağıyla alıştığımız yoğurtlardan biraz farklı. Bir de bölgede 'dartı' denilen eski bir lezzet var. Süt kaymağından hazırlanıyor; kahvaltıda yenildiği gibi farklı yemeklerde de kullanılıyor. Ama benim Kocaeli sofrasında en çok ilgimi çekenlerden biri mancarlı pide. 'Mancar' bölgede özellikle pazı ve benzeri yeşillikler için kullanılan bir isim. İncecik hamurun içine bol yeşillikli harç konularak hazırlanan bu pide, aslında Anadolu mutfağını neden bu kadar sevdiğimi de anlatıyor: Malzemesi basit, yapımı sade ama çok lezzetli.

KANDIRA'DAN KARTEPE'YE

Kocaeli'ne yalnızca yemek yemek için gitmek de gerekmiyor. Bence güzel tarafı, gastronomiyi küçük bir hafta sonu gezisiyle birleştirebilmeniz. Kandıra tarafında köyleri dolaşıp yerel ürünlerden aldıktan sonra Kartepe'ye çıkabilirsiniz. Mevsimine göre bambaşka bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. İzmit Körfezi çevresi, Maşukiye ve Kartepe hattı özellikle şehirden birkaç gün uzaklaşmak isteyenler için güzel alternatifler. Dönüşte ise çantanıza birkaç Kocaeli lezzeti eklemeyi unutmayın. Pişmaniye zaten İzmit'in yıllardır en bilinen tatlarından. Fakat benim ilgimi çeken bir başka ürün de Eşme ayvası. Ayvanın reçelinden tatlısına, cezeryesine kadar farklı şekillerde değerlendirilmesi bölgenin ürün çeşitliliğini de gösteriyor. İkinci tarifimiz de bu yüzden ayvalı olsun.





BİR HAFTA SONUNUZU AYIRIN

Kocaeli aslında yakın olduğu için çoğu zaman içinden geçip gittiğimiz şehirlerden biri. Bence bir sonraki sefer biraz yavaşlamakta fayda var. İzmit'te simit yiyin, pişmaniyenin nasıl yapıldığını görün, Kandıra'ya gidip manda yoğurdunu ve mancarlı pideyi deneyin. Vaktiniz varsa Kartepe ve Maşukiye tarafına çıkın. Yerel üreticilerden peynir, yoğurt ya da mevsimindeyse ayva alın. Çünkü gastronomi seyahatlerinin en güzel tarafı sadece iyi yemek yemek değil. Bir ürünün nerede yetiştiğini görmek, onu yapan insanlarla tanışmak ve eve dönerken o şehirden küçük bir lezzet götürmek. Kocaeli de bunun için düşündüğümüzden çok daha fazla seçenek sunuyor. Bir hafta sonu yolunuzu Kocaeli'ye çevirin. Bu kez içinden geçmeyin; biraz gezin, biraz tadın, biraz da sofralarına oturun.



İDİLİKA'NIN MUTFAĞINDAN MANCARLI PİDE



MALZEMELER

HAMURU IÇIN:

4 su bardağı un

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

Yaklaşık 1.5 su bardağı ılık su

2 yemek kaşığı zeytinyağı İÇ HARCI IÇIN:

500 gram pazı

1 büyük kuru soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Pul biber

Karabiber

Tuz

İsteğe göre biraz lor veya köy peyniri

YAPILIŞI: Un, maya, şeker ve tuzu karıştırın. Ilık suyu azar azar ilave ederek yumuşak bir hamur hazırlayın. Zeytinyağını ekleyip yeniden yoğurun ve yaklaşık 45 dakika mayalandırın. Pazıları ince doğrayın. Soğanı zeytinyağında hafifçe çevirip pazıları ekleyin. Çok fazla öldürmeden birkaç dakika pişirin. Tuz ve baharatlarını ekleyip soğumaya bırakın. Hamurdan bezeler hazırlayıp uzunlamasına açın. İç harcı yerleştirip kenarlarını pide şeklinde kapatın. 220 derece fırında üzeri ve kenarları kızarana kadar pişirin. Fırından çıkar çıkmaz kenarlarına biraz tereyağı sürerseniz çok daha güzel oluyor.



İDİLİKA'NIN MUTFAĞINDAN FIRINDA AYVA TATLISI



MALZEMELER

2 büyük ayva

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

1 çubuk tarçın

4-5 karanfil

Ayvaların çekirdekleri

Kaymak

Ceviz

YAPILIŞI: Ayvaları ortadan ikiye bölüp kabuklarını soyun. Çekirdek yataklarını çıkarın ama çekirdekleri atmayın. Çünkü pişerken hem renk hem de kıvam vermesine yardımcı oluyorlar. Ayvaları fırın kabına yerleştirin. Üzerlerine şekeri paylaştırın. Aralarına ayva çekirdeklerini, tarçını ve karanfilleri koyup suyunu ekleyin. 180 derece fırında ayvalar yumuşayıp güzel bir renk alana kadar pişirin. Arada oluşan şerbetten ayvaların üzerine gezdirin. Soğuduktan sonra kaymak ve cevizle servis edin.