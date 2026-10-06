İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba, Idilika'nın Mutfağı'nda bugün farklı kahve lezzetlerine yer veriyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.





BALKABAKLI KAHVE



MALZEMELER

1 shot espresso veya 1 fincan sert filtre kahve

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı balkabağı püresi

1 tatlı kaşığı bal, esmer şeker veya akçaağaç şurubu

1 çay kaşığı tarçın

1 küçük tutam toz zencefil

1 küçük tutam muskat

İsteğe bağlı 1-2 damla vanilya

Üzeri için süt köpüğü ve tarçın

YAPILIŞI: Balkabağını haşlayıp ya da fırınlayıp püre haline getirin. Küçük bir sos tenceresinde süt, balkabağı püresi, tatlandırıcı ve baharatları karıştırarak ısıtın; kaynatmayın. El blenderı veya süt köpürtücüyle kısa süre köpürtürseniz daha kremamsı olur. Fincana sıcak espressoyu alın, üzerine balkabaklı sıcak sütü ekleyin. Süt köpüğü ve biraz tarçınla tamamlayın.



MESİR MACUNLU KAHVE



MALZEMELER

1 tatlı kaşığı mesir macunu

1 su bardağı süt

1.5 tatlı kaşığı granül kahve

Buz

YAPILIŞI: Bir buçuk tatlı kaşığı granül kahveyi bir yemek kaşığı sıcak suyla çözüyoruz. Sonrasında bir su bardağı sütü ve bir tatlı kaşığı mesir macununu, buzu ve çözülen kahveyi ekleyerek blenderla karıştırıyoruz. Buzlar kar kıvamına gelinceye kadar karıştırdığımız kahveyi cam bir bardağa alıp, isteğe bağlı olarak üstüne krem şanti dökerek servis ediyoruz.



TARÇINLI KAHVE



MALZEMELER

1 çay kaşığı toz tarçın

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı granül kahve

YAPILIŞI: Toz tarçını, bir su bardağı sütün içine ekleyerek ısıtıyoruz. Isınan kahveyi fincanımıza alarak isteğe bağlı olarak krem şanti ve toz tarçın ekleyerek servis ediyoruz.



KESTANELİ LATTE



MALZEMELER

2 tatlı kaşığı filtre kahve

Yarım su bardağı süt

3 adet haşlanmış kestane

YAPILIŞI: 2 tatlı kaşığı filtre kahveyi cezvede ısıtıp süzgeç ile telvesini ayırıyoruz. Yarım su bardağı sütümüzü içine haşlanmış kestane ekleyerek ısıtıyoruz. Yarısını bardağa alıyoruz, diğer yarısını mikserle çırpıp köpük haline getiriyoruz. Köpük haline gelen sütü de bardağa ilave edip telvesini ayırdığımız kahveyi yavaşça sütlü bardağımıza ekliyoruz. Mikser ile çırpıp uğraşmak istemezseniz, kalın camlı sağlam bir kavanozda çalkalayabilirsiniz.