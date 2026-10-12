İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda sonbahar ayları genellikle kışlık hazırlıklar ile geçer. Buzluğa bamya, barbunya, bezelye, taze fasulye atmak, turşular kurmak, sebzeler kurutmak, konserveler hazırlamak bana müthiş keyif verir. Bu sene yaz sezonu ve sonbahar sezonu birbirine karışmış durumda. Hâlâ sıcaklar bitmiş değil. Her sene yaptığım klasik konservelerin dışına çıkıp bu sene enfes üç tane sos hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



KAHVALTILIK SOS



MALZEMELER

1 su bardağı fındık içi

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım su bardağı zeytinyağı

4 yemek kaşığı ufalanmış ekmek içi

2-3 diş sarımsak

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kuru nane

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı nar ekşisi

YAPILIŞI: Fındık içini mutfak robotunda toz haline gelene kadar çekiyoruz. Üzerine küçük küçük doğranmış ekmek içini ve sarımsağı ekleyerek tekrar çekiyoruz. Daha sonra karışıma diğer malzemeleri ekleyip rondoda iyice çekiyoruz.





ACI SOS



MALZEMELER

2.5 kg domates

1 kase acı biber

15 diş sarımsak

1 dolu yemek kaşığı tuz

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı sirke

YAPILIŞI:

Domatesleri rendeleyip 10 dakika kaynatıyoruz. Ardından dilimlenmiş biberleri ekliyoruz. Kaynamaya başlayınca ezilmiş sarımsakları ilave diyoruz. Tuz ekleyip suyunun çoğunu çekene kadar pişiriyoruz. Suyunu tam çekmeden sirke ve yağ koyup biraz daha kaynatıyoruz. Kıyılmış maydanoz ekleyip karıştırıyoruz. Daha sonra kaynar şekilde temiz kuru kavanozlara pay ediyoruz. Ağzı temiz kuru kapak ile sıkıca kapatıp ters çeviriyoruz.



PATLICANLI BİBERLİ EZME



MALZEMELER

4 kg. domates

2 kg. salçalık kırmızı biber

1 kg. patlıcan

Yarım baş sarımsak

Yarım su bardağından biraz fazla zeytinyağı

2 çay bardağı sirke

Tuz

Çupruka

YAPILIŞI: Közleyip kabuklarını soyduğumuz patlıcanları ve biberleri küçük küçük doğruyoruz. Domateslerin kabuklarını soyup doğruyoruz. Közlenmiş patlıcanları, biberleri ve sarımsakları da ilave edip ara sıra karıştırarak domatesler suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Domatesler suyunu çekince belender'dan geçiriyoruz. Zeytinyağı, sirke, çubruka ve tuzunu ekleyip sirke suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Sıcakken kavanozlara koyuyoruz, ağzını sıkıca kapatıp ters çeviriyoruz. Not: Göçmen yemeklerinin vazgeçilmezi mercimek otu olarak da bilinen çubruka baharatını aktarlardan satın alabilirsiniz.